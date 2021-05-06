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В Минске 9 мая хотят запустить 4 тысячи шаров с гелием. В Минприроды раньше говорили, что это вредно

06.05.2021 20:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске на 9 Мая планируют запустить 4 тысячи шаров с гелием. Около двух тысяч человек подписали петицию против — с аргументом, что это вредит окружающей среде. Об этом раньше высказывалось и Министерство природы.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, 9 мая, в 11.00, пройдет торжественная церемония возложения цветов к монументу Победы. В финале мероприятия на площади развернут флаги Советского Союза и Республики Беларусь, а потом выпустят в небо четыре тысячи красных и зеленых воздушных шаров. Судя по сайту госзакупок, на них готовы потратить из бюджета 8 тысяч рублей.

Больше 1700 человек подписались против запуска гелиевых шаров в небо. Документ направили в Мингорисполком и Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

По мнению людей, запускать шары вредно для природы. Они падают на землю и выделяют полимеры, а животные и птицы запутываются в лентах и путают шары с едой. Подписавшиеся считают, что праздник можно провести без вреда и «кучи мусора, запускаемого в небо».

Что говорили в Минприроды о запуске шаров с гелием два года назад?

В 2019 году Минприроды призывало ограничить запуск гелиевых воздушных шаров во время праздников. Там объясняли, что это вредит животным. В министерстве поясняли, что происходит с воздушным шаром после того, как он исчезает из поля зрения:

«Воздушные шары могут преодолеть расстояние в тысячи километров, загрязняя самые отдаленные и нетронутые уголки нашей планеты. После падения воздушных шаров на землю или в воду их латексные оболочки и полиэтиленовые веревки выделяют в окружающую среду токсичные вещества.

Упавший и съеденный животным воздушный шар может блокировать его кишечный тракт, обрекая живых существ умирать от голода (многие животные не способны отличить пищу от мусора). В лентах и нитках, которыми завязывают шарики, животное может запутаться, что зачастую также приводит к его смерти.

Минприроды предлагает вместо выпуска воздушных шариков посадить цветы или деревья».

Нам не удалось дозвониться до пресс-службы Минприроды, чтобы узнать, что там думают о запуске шаров сейчас. Мы направили свои вопросы на почту. Когда появится ответ, опубликуем его.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске на 9 Мая планируют запустить 4 тысячи шаров с гелием. Около двух тысяч человек подписали петицию против - с аргументом, что это вредит окружающей среде. Об...
 
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