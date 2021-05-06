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В Минске 9 мая хотят запустить 4 тысячи шаров с гелием. В Минприроды раньше говорили, что это вредно
06.05.2021 20:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске на 9 Мая планируют запустить 4 тысячи шаров с гелием. Около двух тысяч человек подписали петицию против — с аргументом, что это вредит окружающей среде. Об этом раньше высказывалось и Министерство природы.
Больше 1700 человек подписались
По мнению людей, запускать шары вредно для природы. Они падают на землю и выделяют полимеры, а животные и птицы запутываются в лентах и путают шары с едой. Подписавшиеся считают, что праздник можно провести без вреда и «кучи мусора, запускаемого в небо».
Что говорили в Минприроды о запуске шаров с гелием два года назад?
В 2019 году Минприроды
«Воздушные шары могут преодолеть расстояние в тысячи километров, загрязняя самые отдаленные и нетронутые уголки нашей планеты. После падения воздушных шаров на землю или в воду их латексные оболочки и полиэтиленовые веревки выделяют в окружающую среду токсичные вещества.
Упавший и съеденный животным воздушный шар может блокировать его кишечный тракт, обрекая живых существ умирать от голода (многие животные не способны отличить пищу от мусора). В лентах и нитках, которыми завязывают шарики, животное может запутаться, что зачастую также приводит к его смерти.
Минприроды предлагает вместо выпуска воздушных шариков посадить цветы или деревья».
Нам не удалось дозвониться до пресс-службы Минприроды, чтобы узнать, что там думают о запуске шаров сейчас. Мы направили свои вопросы на почту. Когда появится ответ, опубликуем его.
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В Минске 9 мая хотят запустить 4 тысячи шаров с гелием. В Минприроды раньше говорили, что это вредно
В Минске на 9 Мая планируют запустить 4 тысячи шаров с гелием. Около двух тысяч человек подписали петицию против - с аргументом, что это вредит окружающей среде. Об...
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