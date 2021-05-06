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А. Турчин поздравил ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы

06.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ветеранам Великой Отечественной войны в эти дни повышенное внимание и забота. В каждом регионе Минской области и самой столице их поздравляют с Днем Победы. Теплые слова сегодня услышал один из самых знаменитых фронтовиков, обладатель владелец десятков наград за защиту Родины, орденоносец и почетный гражданин Минской области Александр Слобода. К нему пожаловала делегация с губернатором центрального региона. Александр Турчин вручил знаменитому солдату корзину с угощениями, цветы и символический подарок: макет автомата ППШ, который напоминает ветерану о его героическом прошлом. В 1940-х Слобода был командиром роты автоматчиков и разведчиком. На его боевом счету десятки боев: под Белыничами и на Буйничском поле, под Вязьмой и Подольском. За защиту Москвы  получил свой первый орден.

Александр Турчин,  председатель Миноблиспрокома:

Благодаря таким людям, как Александр Иванович, мы сегодня живем в нашей независимой стране. Александр Иванович прошел весь путь Великой Отечественной войны от начала и до завершения, и самое главное – он очень многое сделал для нашей Минщины и в мирное время. Работал на различных руководящих должностях. И я хочу пожелать Александру Ивановичу здоровья, чтобы мы еще не один его день рождения и праздник Победы встречали вместе.

Александр Слобода, ветэран Вяликой Отечественной войны, почетный гражданин Минской области:

Молодежи такое наставление - помните и любите своих защитников  Родины. Они разгромили  фашистскую Германию и сделали хорошую и радостную жизнь нашей молодежи. Ребята, помните об этом, никогда не забывайте!

Губернатор надеется на встречу с ветераном летом: в августе Александру Ивановиче исполнится 101 год. Сегодня в области проживают около полутысячи ветеранов Великой Отечественной войны. Ко Дню Победы все они получат поздравления и подарки.


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Ветеранам Великой Отечественной войны в эти дни повышенное внимание и забота. В каждом регионе Минской области и самой столице их поздравляют с Днем Победы....
 
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