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8 духовых оркестров поздравили МТЗ с Днем Победы
06.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Когда сотня фанфар играет в унисон с Победой. 8 духовых оркестров креативно и громко сегодня поздравили с 9 Мая столичных тракторостроителей. Для сотрудников МТЗ прозвучали мелодии военных лет, а также известные марши в исполнении коллективов из Минска, а также Жодино, Вилейки и Молодечно. Начав свой маршрут с цехов тракторного завода, финальный аккорд музыкального шоу прозвучал на главной площадке МТЗ.
Сегодня среди бывших рабочих Минского тракторного завода 22 участника Великой Отечественной войны.
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Когда сотня фанфар играет в унисон с Победой. 8 духовых оркестров креативно и громко сегодня поздравили с 9 Мая столичных тракторостроителей. Для сотрудников МТЗ...
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