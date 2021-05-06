ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

8 духовых оркестров поздравили МТЗ с Днем Победы

06.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Когда сотня фанфар играет в унисон с Победой. 8 духовых оркестров креативно и громко сегодня поздравили с 9 Мая столичных тракторостроителей. Для сотрудников МТЗ прозвучали мелодии военных лет, а также известные марши в исполнении коллективов из Минска, а также Жодино, Вилейки и Молодечно. Начав свой маршрут с цехов тракторного завода, финальный аккорд музыкального шоу прозвучал на главной площадке МТЗ.

Сегодня среди бывших рабочих Минского тракторного завода 22 участника Великой Отечественной войны.


Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда сотня фанфар играет в унисон с Победой. 8 духовых оркестров креативно и громко сегодня поздравили с 9 Мая столичных тракторостроителей. Для сотрудников МТЗ...
 
Новости дня
Новости общества
 
Стипендиата фонда президента, которого обвиняют в экстремизме, признали политзаключенным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by