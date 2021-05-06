8 духовых оркестров поздравили МТЗ с Днем Победы

Источник материала: БT

Когда сотня фанфар играет в унисон с Победой. 8 духовых оркестров креативно и громко сегодня поздравили с 9 Мая столичных тракторостроителей. Для сотрудников МТЗ прозвучали мелодии военных лет, а также известные марши в исполнении коллективов из Минска, а также Жодино, Вилейки и Молодечно. Начав свой маршрут с цехов тракторного завода, финальный аккорд музыкального шоу прозвучал на главной площадке МТЗ.

Сегодня среди бывших рабочих Минского тракторного завода 22 участника Великой Отечественной войны.





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