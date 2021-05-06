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Прогноз погоды на 7 мая
06.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ночью погодные условия на территории Беларуси будут определять неустойчивые воздушные массы, днем скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы.
В ночные часы 9 мая на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки до 0 – минус 3°С.
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Ночью погодные условия на территории Беларуси будут определять неустойчивые воздушные массы, днем скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с Западной...
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