В. Кухарев поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы

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Сегодняшний день стал особенным для Виктора Костко – одного из самых известных и титулованных фронтовиков, которые проживают в Минске. Чествовали ветерана представители города с мэром Владимиром Кухаревым, а также военные и молодежь. Виктор Федорович стал партизаном в 15 лет, а затем и разведчиком, служил на фронте и в батарее пушечной наводки. Участвовал в ликвидации "Бобруйского котла", несколько раз был тяжело ранен. Победу встретил в Восточной Пруссии. О 9 мая 1945 года у него самые трепетные воспоминания.

Виктор Костко, ветеран Великой Отечественной войны:

У нас были санинструкторы-девушки. Помню старшину Иванову, она была строгой и держала нас в порядке, были также телефонистки. Вот они плакали. А мы палили вверх! Это салют! И я думаю, что День Победы, Победа советского народа на фашистской Германией будет вечно жить в сердцах поколений наших людей. Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Они знают цену Победы, цену слову, поэтому нам бы хотелось, чтобы эти встречи продолжались еще долгие годы. А мы со своей стороны будем делать все, чтобы каждый ветеран почувствовал внимание не только в этот день, а чтобы каждый день мы их окружали заботой.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома:

993 ветерана Великой Отечественной войны сегодня проживают в нашей столице. Перед 9 Мая (а это март-апрель) мы провели обследование каждого на дому. Были различные просьбы и пожелания - от ремонта до замены плит, пожарных извещателей. Все эти просьбы, конечно, выполнены.

Виктор Костко отдал профессии военного более 45 лет. Среди его наград - орден Отечественной войны II степени. Есть и оригинальные. Например, от Фиделя Кастро за службу на Кубе. Долгие годы Виктор Федорович возглавлял ветеранскую организацию Партизанского района Минска.





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