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ДНК-вакцина "Еленаген" показала свою эффективность при раке молочной железы

06.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Прорыв в мировой онкологии: противораковая ДНК-вакцина "Еленаген" демонстрирует свою эффективность при триплет-негативном раке молочной железы. 

Результат уникальный - отметили сегодня в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова. Там прошла пресс-конференция с участием ученых, в том числе и главного разработчика, американца Алекса Шнейдера. Клинические испытания пока проходят только в Беларуси. Как рассказали специалисты, при добавлении в схему лечения "Еленагена" у всех пациенток отмечена полная или частичная  регрессия первичной опухоли и метастазов в легких, печени, лимфоузлах и костях. В случае радикальной операции в удаленном материале живых опухолевых клеток не обнаружено.


Исследования планируют расширять, подключая и другие локализации злокачественной опухоли. Также сегодня отметили, что не исключают вероятность запуска производства вакцины "Еленаген" в Беларуси. 


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Прорыв в мировой онкологии: противораковая ДНК-вакцина "Еленаген" демонстрирует свою эффективность при триплет-негативном раке молочной железы.  Результат...
 
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