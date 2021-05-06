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В состоянии мальчика-героя, спасшего своего брата во время пожара, наблюдается положительная динамика

06.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За состоянием этого юного героя следит вся Беларусь. 12-летний Рома Коготовский на руках вынес из полыхающего дома своего младшего брата и получил ожоги более 60 процентов тела. По последней информации медиков, состояние ребенка по-прежнему тяжелое, но наблюдается небольшая положительная динамика, юный герой стабилизировался по своему состоянию, и организм справляется с медикаментозной нагрузкой. Врачи делают все возможное, чтобы Рома пошел на поправку, ежедневно проводятся консилиумы, в том числе с ведущими специалистами из России. 

Игорь Шиманский, заместитель главврача БСМП г. МинскаУже выполнено  два оперативных вмешательства на пораженных участках тела. Операции будут выполняться с интервалом где-то 2-3 дня так, чтобы он компенсировался после операции. Применяются все самые современные методы лечения,  в том числе идет речь о клеточных технологиях.

Белорусы тем временем продолжают отправлять мальчику добрые слова и пожелания скорейшего выздоровления. Под хештегом #РомаЖиви в социальных сетях уже сотни фотографий и видеороликов. Героизм мальчика никого не оставляет равнодушным.


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Теги: Минск
 
 
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За состоянием этого юного героя следит вся Беларусь. 12-летний Рома Коготовский на руках вынес из полыхающего дома своего младшего брата и получил ожоги более 60...
 
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