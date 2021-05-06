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Завтра во Дворце Республики состоится торжественное собрание ветеранов и концерт "Спасибо за жизнь!"

06.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Всего в столице запланировано более 170 тематических мероприятий. Среди основных событий 9 Мая - возложение цветов к монументу Победы, там пройдет гала-концерт «Подвиг народа бессмертен». На площади Государственного флага - торжественный ритуал чествования государственных символов - герба и флага. Тем временем основные культурно-массовые мероприятия организуют у Дворца спорта и в парке Победы.

Финальным аккордом праздника станет фейерверк. В столице его дадут из парков Янки Купалы, Павлова и Уго Чавеса, микрорайона Дрозды и  "Чижовка-Арены". К слову, красочное светомузыкальное шоу синхронно начнется и в областных центрах.

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Теги: Минск
 
 
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Всего в столице запланировано более 170 тематических мероприятий. Среди основных событий 9 Мая - возложение цветов к монументу Победы, там пройдет гала-концерт...
 
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