Источник материала: БT

Участие в групповых акциях, блокировка дороги и попытка сбить камеру наружного наблюдения стоила минчанину 3 лет так называемой химии. Сегодня суд Первомайского района столицы огласил приговор 25-летнему жителю Минска. 4 октября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, парень принял активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Совместно с другими протестующими молодой человек проследовал по проезжей части от улицы Немига до Окрестина, где попытался повредить камеру наружного видеонаблюдения на ограждении центра изоляции правонарушителей ГУВД.

Инна Зубко, помощник прокурора Первомайского района г. Минска:



В судебном заседании обвиняемый вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. В соответствии с предложенным гособвинением, суд Первомайского района Минска назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 3 года с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.



Предприятие "Минсктранс" также выставило иск протестующему о возмещении обвиняемым имущественного вреда. Иск по этому делу будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства. Ранее минчанин судим не был.







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