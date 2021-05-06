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Попытки дискредитации государственного строя и государственной власти, реализация сценария цветной революции - по сути гибридную войну против Беларуси пережили мы в 2020-м. Пережили и выстояли, сохранив суверенитет и страну, которая становится точкой взлома на стыке геополитических плит. После было санкционное давление, затем решили применить радикальный сценарий. Планировалось убийство Президента, его семьи, трех десятков высоких должностных лиц (среди них и наши коллеги-журналисты). Сейчас заговорщики дают признательные показания.

Аналитик Андрей Сыч о том, чем они планировали рассчитаться с желающими инвестировать в госпереворот. Авторская рубрика "Площадка".



В последнее время самой обсуждаемой темой в общественном транспорте и на работе продолжает оставаться подготовка покушения на Президента, членов его семьи и высших должностных лиц Беларуси. Предлагаю подробнее рассмотреть тонкости игры в политическую монополию, и как делили шкуру неубитого зверя?



Я Андрей Сыч, это "Площадка", давайте разбираться.



Почему заговорщики так быстро начали давать признательные показания? Да потому что прекрасно понимали, что они делают, и отдавали себе отчет о последствиях участия в так называемом дискуссионном клубе. Они знают, что у следствия доказательная база из материалов по количеству тянет на вагон и маленькую тележку. А так, глядишь, за сотрудничество со следствием хотя бы не высшую меру дадут. Причем вариант, как они сами называли, с "пулей от Саши" рассматривали как один из итогов своего дискуссионного клуба.



Сейчас, несмотря на признание вины, любители даровать друг другу высокие должности хлопают глазками на допросах и строят из себя заблудших овец. Мол, их использовали втемную, и они только технические исполнители, и вообще во всем виноват оставшийся на свободе Щигельский. Как-то в Zoom-конференциях все держались значительно увереннее. Да и на встрече с предполагаемыми исполнителями их заказа вполне четко формулировали свои желания. Что касается Щигельского, то вполне вероятно, что это именно он изначально был застрельщиком всего сборища.

Жизнь манкурта-экстремиста

Все дело в том, что тяжела и неказиста жизнь манкурта-экстремиста. По словам Щигельского, в Штатах его высочеству приходилось снизойти до работы ручками на стройках и в ресторанах, что ему очень не нравилось. А в попытках выбить грант от Госдепартамента сталкивался с полным игнором. Видимо, даже в Штатах начали разборчиво относиться к исполнителям.



В итоге Щигельский решил разыграть свою партию в политическую монополию и собрал команду, под которую хотел получить пачку заветных зеленых купюр.



Для этого как один из рабочих вариантов предполагалось заложить наши предприятия в фонды. То есть деньги хотели получить под конкретные гарантии.



В случае успешного государственного переворота они бы рассчитались с "инвесторами" имуществом страны



В случае успешного государственного переворота они бы рассчитались с "инвесторами" имуществом страны. Как вы понимаете, речь, конечно, идет о самых прибыльных предприятиях. Если кто-то думает, что на эти предприятия вдруг бы хлынули инвестиции, то я вас разочарую: посмотрите через забор, и все станет предельно ясно. Из высокотехнологичной Украины, которая развивала авиационные и космические технологии, делают исключительно аграрную страну. Да еще преподносят это как "перамогу", предлагают, не задумываясь, радоваться и хлопать в ладошки. Производить высокотехнологичную продукцию господа хотят самостоятельно, а вот конкурировать с нашей им не очень хочется.



Цель такой политической монополии - задушить конкурента и расчистить рынок сбыта для своей продукции.



Все эти беглые, манкурты, литовские содержанки уже почти тридцать лет в унисон утверждают, что Лукашенко сдает страну. При этом все работает и развивается, оставаясь в народной собственности. И тут задаешься закономерным вопросом: в чем суть претензии? Медленно сдает, и вы рветесь показать, как это сделать за пару дней? Так здесь в ваших способностях никто не сомневается.



О личности Лукашенко в становлении Беларуси еще не один историк напишет докторскую диссертацию. В то же время дела заговорщиков и предателей будут интересны только следователям. Беларусь - страна, в которой хочется жить! Я люблю Беларусь.



