ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Накануне Дня Победы телеканал "Беларусь 1" готовит сразу несколько премьер

06.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

События, которые в эти дни белорусами вспоминаются с особым трепетом и болью, затронули без исключения каждую семью. Страна понесла беспрецедентные жертвы - погиб каждый третий, поэтому молчать о цифрах, за которыми конкретные судьбы, невозможно.

Накануне Дня Победы телеканал "Беларусь 1" готовит сразу несколько премьер. 7 мая эфир программы "Добрай раніцы, Беларусь!" посвятят женщинам на войне. От снайпера и разведчицы до зенитчицы и танкистки - все ипостаси женщин - героев войны и бравых бойцов фронта на себе лично опробовали ведущие одной из самых рейтинговых утренних программ. Девушки не побоятся вынести на себе бойцов, стрелять по врагу из Т-34 и даже заминировать квадрат железной дороги.

Съемки проходили на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина". В проекте приняли участие историки и эксперты военного дела, а также настоящие герои войны. Эфир смотрите в пятницу с 6 до 9 утра.

Не менее насыщенной будет и эфир субботы, 8 мая. В 19:00 - специальный проект Агентства теленовостей "Моя голубка". Реальные истории трех женщин - участниц Великой Отечественной, тех, кто сражался за Родину на передовой. Как до последнего шли к Победе и что помогало не потерять надежду?

Продолжит тематический эфир субботы проект "Крылья Победы". Впервые на экранах - военные тайны авиации. Какие судьбоносные решения принимались за закрытой дверью, и чего стоило белорусским летчикам бесстрашно сражаться за десятки километров от земли? Детали в многосерийном рассказе, основанном на достоверных фактах, о нарушении воздушного пространства задолго до 22 июня 1941 года, судьбоносной Директиве № 1 и уничтожении вражеских самолетов.

Постановочные сцены станут визуальной канвой рассказа. Фронтовые виражи наших летчиков каждую субботу сразу после "Панорамы". Первая серия - об эпохе 1940-х. Не пропустите!

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
События, которые в эти дни белорусами вспоминаются с особым трепетом и болью, затронули без исключения каждую семью. Страна понесла беспрецедентные жертвы - погиб...
 
Новости дня
Новости общества
 
Беларусь готовится отметить День Победы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by