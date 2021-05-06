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События, которые в эти дни белорусами вспоминаются с особым трепетом и болью, затронули без исключения каждую семью. Страна понесла беспрецедентные жертвы - погиб каждый третий, поэтому молчать о цифрах, за которыми конкретные судьбы, невозможно.

Накануне Дня Победы телеканал "Беларусь 1" готовит сразу несколько премьер. 7 мая эфир программы "Добрай раніцы, Беларусь!" посвятят женщинам на войне. От снайпера и разведчицы до зенитчицы и танкистки - все ипостаси женщин - героев войны и бравых бойцов фронта на себе лично опробовали ведущие одной из самых рейтинговых утренних программ. Девушки не побоятся вынести на себе бойцов, стрелять по врагу из Т-34 и даже заминировать квадрат железной дороги.



Съемки проходили на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина". В проекте приняли участие историки и эксперты военного дела, а также настоящие герои войны. Эфир смотрите в пятницу с 6 до 9 утра.



Не менее насыщенной будет и эфир субботы, 8 мая. В 19:00 - специальный проект Агентства теленовостей "Моя голубка". Реальные истории трех женщин - участниц Великой Отечественной, тех, кто сражался за Родину на передовой. Как до последнего шли к Победе и что помогало не потерять надежду?



Продолжит тематический эфир субботы проект "Крылья Победы". Впервые на экранах - военные тайны авиации. Какие судьбоносные решения принимались за закрытой дверью, и чего стоило белорусским летчикам бесстрашно сражаться за десятки километров от земли? Детали в многосерийном рассказе, основанном на достоверных фактах, о нарушении воздушного пространства задолго до 22 июня 1941 года, судьбоносной Директиве № 1 и уничтожении вражеских самолетов.

Постановочные сцены станут визуальной канвой рассказа. Фронтовые виражи наших летчиков каждую субботу сразу после "Панорамы". Первая серия - об эпохе 1940-х. Не пропустите!