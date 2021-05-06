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Беларусь готовится отметить День Победы

06.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

9 Мая столица, как и все остальные города страны, окунется в ту далекую атмосферу победного мая 1945-го…

Многое воссоздадут по воспоминаниям ветеранов Великой Отечественной. Они этот праздник приближали как могли: сражались до последнего. Выстояли. Победили. Подарили нам мирную жизнь. Именно на главной площади Минска, названной в честь Победы, и пройдут основные торжества. Символичное совпадение: День Государственного герба и Государственного флага в этом году пришелся на 9 мая. На одноименной площади в столице также соберутся потомки героев войны, люди разных поколений. О предстоящем празднике - Елена Витко.

Празднование 9 Мая в Минске начнется на площади Победы. Живые цветы лягут к монументу. И здесь же, у Вечного огня, поколение тех, для кого и был завоеван этот мир, споет в унисон "День Победы". Текст выведут на экраны.

Сегодня - первая репетиция на месте. Важно каждое движение довести до идеала.

В Год народного единства День Победы совпал с Днем герба и флага

И это как никогда символично! В Год народного единства День Победы совпал с Днем герба и флага. Двойной праздник, а значит - и больше локаций.

На площади Государственного флага пройдет торжественный ритуал чествования государственных символов - герба и флага. Национальных красок добавит и авиашоу.

Высший пилотаж продемонстрируют 2 вертолета Ми-8 и 5 учебно-боевых самолетов Л-39.

Еще одна праздничная локация - Дворец спорта. Ярмарка народных мастеров. К слову, она начнет работать уже в субботу, и еще - концерты нон-стоп. Со сцены прозвучат не только фронтовые мелодии. Зачитают и письма солдат.

Наталья Авдеенко, главный режиссер концертной программы "Моя весна! Моя Победа!": "Мы видим - идет монтаж сцены, декораций, звука, света. И 9 Мая в 12 начнется праздничная программа. Концерт будет из нескольких эпизодов. Мы хотим вернуться в ту войну, чтобы показать, как это было страшно и как это было больно".

Атмосферу того времени можно будет прочувствовать и в парке Победы. Выставка военной техники и показательные выступления военнослужащих и спортсменов, полевая кухня и концерт оркестров. Всего же в столице запланировано более 170 мероприятий.

К вечеру патриотический марафон снова вернется на площадь Победы. Там пройдет гала-концерт "Подвиг народа бессмертен". Президентский оркестр, хоровые коллективы, военный ансамбль и молодые артисты. Зрелищности добавит хореография. В прямом эфире праздничный вечер покажут и на телеканале "Беларусь 1".

Финальным аккордом станет фейерверк. В 23:00 его дадут из 5 локаций - парков имени Купалы, Павлова и Уго Чавеса, микрорайона Дрозды и "Чижовка-Арены". Синхронно красочное светомузыкальное шоу начнется и в областных центрах.

 
Теги: Минск
 
 
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9 Мая столица, как и все остальные города страны, окунется в ту далекую атмосферу победного мая 1945-го… Многое воссоздадут по воспоминаниям ветеранов Великой...
 
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