|
Реакция МИД на заявления G7 по Беларуси
06.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Беларусь - суверенное государство, поэтому мы сами будем решать, когда и какие электоральные кампании проводить в своей стране. Так внешнеполитическое ведомство отреагировало на совет Минску, прозвучавший от группы мидовцев стран "Большой семерки". Ни в каких призывах, понуканиях или указаниях извне мы не нуждаемся.
Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:
Что касается абзаца, которого "удостоилась" Беларусь. Это стандартный набор заезженных клише. Такие мантры фактически без изменений кочуют с площадки на площадку, демонстрируя, к сожалению, глубокое непонимание и нежелание понимать ситуацию в нашей стране их авторами, антибелорусскую ангажированность их инициаторов.
В риторике понятно, откуда появились теперь еще и некие "настоящие лидеры оппозиции". Назначить "настоящую власть" уже очевидно не получилось, поэтому можно попробовать словесно легитимизировать хотя бы удобную оппозицию.
Также МИД Беларуси авторитетно напомнил, что все без исключения выборы в нашей стране проходили под международным наблюдением. А если какие-то международные структуры оказались неспособны организовать свою работу, имея наше приглашение, то не нужно пытаться переложить вину, подчеркнул МИД.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь - суверенное государство, поэтому мы сами будем решать, когда и какие электоральные кампании проводить в своей стране. Так внешнеполитическое ведомство...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)