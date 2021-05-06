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Реакция МИД на заявления G7 по Беларуси

06.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь - суверенное государство, поэтому мы сами будем решать, когда и какие электоральные кампании проводить в своей стране. Так внешнеполитическое ведомство отреагировало на совет Минску, прозвучавший от группы мидовцев стран "Большой семерки". Ни в каких призывах, понуканиях или указаниях извне мы не нуждаемся.

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:

Что касается абзаца, которого "удостоилась" Беларусь. Это стандартный набор заезженных клише. Такие мантры фактически без изменений кочуют с площадки на площадку, демонстрируя, к сожалению, глубокое непонимание и нежелание понимать ситуацию в нашей стране их авторами, антибелорусскую ангажированность их инициаторов.

В риторике понятно, откуда появились теперь еще и некие "настоящие лидеры оппозиции". Назначить "настоящую власть" уже очевидно не получилось, поэтому можно попробовать словесно легитимизировать хотя бы удобную оппозицию.


Также МИД Беларуси авторитетно напомнил, что все без исключения выборы в нашей стране проходили под международным наблюдением. А если какие-то международные структуры оказались неспособны организовать свою работу, имея наше приглашение, то не нужно пытаться переложить вину, подчеркнул МИД.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь - суверенное государство, поэтому мы сами будем решать, когда и какие электоральные кампании проводить в своей стране. Так внешнеполитическое ведомство...
 
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