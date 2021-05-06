Белорусскому интернету сегодня исполнилось 27 лет

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06.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В 1994 году республика получила свой национальный домен .by. Сейчас в нем больше 135 000 ресурсов. Как альтернативу можно выбрать и .бел.
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В 1994 году республика получила свой национальный домен .by. Сейчас в нем больше 135 000 ресурсов. Как альтернативу можно выбрать и .бел. Подписывайтесь на Telegram-канал...
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