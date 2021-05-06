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По-новому взглянуть на белорусскую природу. На фотовыставке "Мгновения жизни" - 26 пейзажей области работы Людмилы Сиденко. Через свои снимки фотограф стремится передать природу в самых разных ее проявлениях и состояниях. Новый взгляд на белорусские поля, реки и леса позволяет ощутить особые тонкие моменты красоты родных мест. В художественной галерее "Университет культуры" - любимые кадры, которые автор собирала последние 10 лет.

На фотоснимках - безграничная красота природы, которая изменяется в зависимости от поры года или игрой света. Путешествовать по потаенным местам белорусских пейзажей можно до 19 мая.