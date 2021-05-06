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Игорь Карпенко посетил мемориал "Дрозды" в канун годовщины Великой Победы

06.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня министр образования вместе с педагогами и учащимися 104-й школы в канун 76-й годовщины Великой Победы посетил мемориал "Дрозды". Здесь на площади 9 гектаров с начала войны находился концлагерь с одноименным названием - там расстреляли около 10 тысяч мирных жителей. Мемориал включен в список историко-культурных ценностей страны. 

Иван Лобко, учащийся СШ № 104 г. Минска: Мой прадед был на войне, и ему даже дали медаль. Про него выходила даже статья в газете,  поэтому для нас это действительно важный праздник. Не бывало никогда такого, что мы намеренно пропускали 9 Мая или не ходили в музеи. В нашей семье это традиция, нашей семье это интересно.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси: В целом система образования страны активно работает в плане сохранения исторической памяти. У нас функционирует порядка 1 470 музеев по стране, организовано порядка 310 поисковых отрядов, клубов, которые занимаются установлением имен погибших. Уже создано порядка 200 интерактивных карт в рамках акции "Звездочка на карте района", установлено порядка 4 тысяч памятников, маленьких обелисков, связанных с Великой Отечественной войной.

Учащиеся и педагоги 104-й школы на протяжении многих лет шефствуют над мемориалом "Дрозды". Торжественное открытие памятника состоялось в 2009 году. 

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня министр образования вместе с педагогами и учащимися 104-й школы в канун 76-й годовщины Великой Победы посетил мемориал "Дрозды". Здесь на площади 9 гектаров с...
 
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