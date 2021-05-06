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В. Алешко об отказах звезд выступить на "Славянском базаре" и буллинге
06.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
От отказа в участии на "Славянском базаре" пострадают не зрители, а сами артисты. Заслуженная артистка Беларуси
Виктория Алешко, заслуженная артистка Беларуси:
В 21-м веке я, конечно, такого не ожидала. Мне кажется, мы живем в цивилизованном обществе. Когда ты от коллег (особенно, если коллеги, скажем так, младше тебя лет на 15) в свой адрес слышишь нелицеприятные вещи, возникают вопросы - ты либо воспитан не очень хорошо, либо что-то действительно так снесло крышу, что позволяешь себе такие вещи.
Заслуженная артистка Беларуси рассказала не только о нелюбви к участию в конкурсах, поделилась личными воспоминаниями об очередях в 90-е, успехе "Верасов" и денежных растратах в шоу-бизнесе. Подробности диалога можно найти в
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От отказа в участии на "Славянском базаре" пострадают не зрители, а сами артисты. Заслуженная артистка Беларуси Виктория Алешко поделилась мнением о юбилейном...
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