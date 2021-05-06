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В. Алешко об отказах звезд выступить на "Славянском базаре" и буллинге

06.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

От отказа в участии на "Славянском базаре" пострадают не зрители, а сами артисты. Заслуженная артистка Беларуси Виктория Алешко поделилась мнением о юбилейном форуме в проекте "Скажинемолчи" в нашем эфире. Фактически единственный голос контральто, который уже 24 года на белорусской сцене. Начинала с "Верасов" и продолжает активно вести сольную карьеру. Никогда не изменяла своей гражданской позиции и, участвуя на концертах республиканского масштаба, артистка уже летом выступила в поддержку власти. Отметила, что ни в коем случае не стоит переходить на личности, критиковать за мнение, и сразу же подверглась буллингу от своих же коллег по цеху. Некоторые предлагали отказаться от заслуженного звания. 


Виктория Алешко, заслуженная артистка Беларуси:

В 21-м веке я, конечно, такого не ожидала. Мне кажется, мы живем в цивилизованном обществе. Когда ты от коллег  (особенно, если коллеги, скажем так, младше тебя лет на 15) в свой адрес слышишь нелицеприятные вещи, возникают вопросы - ты либо воспитан не очень хорошо, либо что-то действительно так снесло крышу, что позволяешь себе такие вещи. 

Заслуженная артистка Беларуси рассказала не только о нелюбви к участию в конкурсах, поделилась личными воспоминаниями об очередях в 90-е, успехе "Верасов" и денежных растратах в шоу-бизнесе. Подробности диалога можно найти в телеграм-канале телепроекта.  


Все выпуски проекта "Скажинемолчи" здесь.

 
 
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От отказа в участии на "Славянском базаре" пострадают не зрители, а сами артисты. Заслуженная артистка Беларуси Виктория Алешко поделилась мнением о юбилейном...
 
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