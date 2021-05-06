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В Беларуси наблюдается тенденция снижения подростковой преступности

06.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

События прошлого года показали две тревожные тенденции: сознательное втягивание взрослыми, в том числе и родителями, детей в противоправную деятельность, а также деструктивное влияние информации в  интернете. 

Сегодня Национальная комиссия по правам ребенка провела заседание  в формате видеоконференции. Обсуждали профилактические работы по снижению уровня преступности в подростковой и молодежной среде. 

На заседании затрагивалась и тема патриотического воспитания. В Беларуси активно работают с молодым поколением, особенно актуально это в Год народного единства и накануне Дня Победы.


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События прошлого года показали две тревожные тенденции: сознательное втягивание взрослыми, в том числе и родителями, детей в противоправную деятельность, а также...
 
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