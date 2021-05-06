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Страна готовится отметить 76-ю годовщину Великой Победы. Особое внимание в эти дни, конечно же, тем, кто подарил нам мир. Фронтовики принимают подарки и поздравления от наследников поколения победителей. Их подвиг не забыт. Память жива. Светлана Чернова продолжит тему.



Возложить цветы, почтить память погибших - сколько смысла и глубины в этих, казалось бы, привычных и простых для нас предпраздничных ритуалах. События Великой Отечественной коснулись едва ли не каждого белоруса. Не обошло военное лихолетье и семью семиклассницы Лизы Пелипченко.



Елизавета Пилипченко, учащаяся СШ № 104 г. Минска: "В моей семье это очень серьезная тема, и когда мы слушаем рассказы моей прабабушки, мы очень счастливы, что в наше время такого нет, что мы живем в мирное время, что у нас есть все".

Иван Лобко, учащийся СШ № 104 г. Минска: "Мой прадед был на войне, и ему даже дали медаль, про него выходила статья в газете. Поэтому для нас это действительно важный праздник. Не бывало никогда такого, чтобы мы намеренно пропускали 9 Мая или не ходили в музеи".



Сохранить память в сердцах молодого поколения и привить уважение к истории - задача взрослых. Сегодня в преддверии празднования 76-й годовщины Великой Победы министр образования страны вместе с педагогами и учащимися 104-й столичной школы посетили мемориал "Дрозды".

На этой территории на площади 9 гектаров находился концентрационный лагерь Дрозды. Существовал он недолго - с июля по сентябрь 1941-го. За этот период здесь расстреляли более 10 тысяч мирных жителей. Сегодня мемориал включен в список историко-культурных ценностей страны.

Памятник был торжественно открыт в 2009 году. И именно ребята 104-й столичной школы несколько лет шефствуют над мемориалом и проводят работу по поиску воинских захоронений.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:



В целом система образования страны активно работает в плане сохранения исторической памяти. У нас функционирует порядка 1470 музеев по стране, организовано порядка 310 поисковых отрядов, клубов, которые занимаются установлением имен погибших, уже создано порядка 200 интерактивных карт в рамках акции «Звездочка на карте района», где установлено порядка 4 тысяч памятников, маленьких обелисков, связанных с Великой Отечественной войной.



Александр Турчин поздравил ветерана

Оттого куда еще ценнее слышать и видеть свидетелей тех страшных событий и хранителей истории. Наши ветераны. Фронтовик Александр Слобода с теплыми словами и поздравлениями у себя в гостях сегодня встречал делегацию с губернатором центрального региона. Александр Турчин вручил ветерану корзину с угощениями, цветы и подарки.



Александр Слобода, ветеран Великой Отечественной войны:

Молодежи такое направление - помните и любите своих защитников Родины. Они разгромили фашистскую Германию и сделали хорошую и радостную жизнь нашей молодежи. Ребята, помните об этом, никогда не забывайте

Александру Слободе в августе исполнится 101 год. В 40-ые он был командиром роты автоматчиков и разведчиков. На его счету десятки боев: под Белыничами и на Буйничском поле, под Вязьмой и Подольском. Свой первый орден получил за оборону Москвы.



Поздравления сегодня звучали и в адрес Виктора Костко - одного из самых известных и титулованных фронтовиков столицы. В 15 лет он ушел в партизаны, потом во фронтовую разведку, служил и в батарее орудийной наводки. Участвовал в ликвидации "Бобруйского котла", несколько раз был тяжело ранен. Победу встречал в Восточной Пруссии. О том 9 Мая 1945-го хранит самые трепетные воспоминания.

Виктор Костко, ветеран Великой Отечественной войны:



У нас были санинструкторы девушки. Помню, как старшина Иванова, она была строгой и держала нас в порядке, были также телефонистки. Вот они плакали. А мы палили вверх! Это салют! И я думаю, что День Победы, победа советского народа над фашистской Германией, будет вечно жить в сердцах поколений наших людей

И будет жить, пока живет в нас память о тех событиях, о великих героях, которые подарили нам мир. А наша задача - сберечь историю и передать ее следующим поколениям в неизменном виде.