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Фронтовики принимают подарки и поздравления
07.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Страна готовится отметить 76-ю годовщину Великой Победы. Особое внимание в эти дни, конечно же, тем, кто подарил нам мир. Фронтовики принимают подарки и поздравления от наследников поколения победителей. Их подвиг не забыт. Память жива. Светлана Чернова продолжит тему.
Елизавета Пилипченко, учащаяся СШ № 104 г. Минска: "В моей семье это очень серьезная тема, и когда мы слушаем рассказы моей прабабушки, мы очень счастливы, что в наше время такого нет, что мы живем в мирное время, что у нас есть все".
Иван Лобко, учащийся СШ № 104 г. Минска: "Мой прадед был на войне, и ему даже дали медаль, про него выходила статья в газете. Поэтому для нас это действительно важный праздник. Не бывало никогда такого, чтобы мы намеренно пропускали 9 Мая или не ходили в музеи".
На этой территории на площади 9 гектаров находился концентрационный лагерь Дрозды. Существовал он недолго - с июля по сентябрь 1941-го. За этот период здесь расстреляли более 10 тысяч мирных жителей. Сегодня мемориал включен в список историко-культурных ценностей страны.
Памятник был торжественно открыт в 2009 году. И именно ребята 104-й столичной школы несколько лет шефствуют над мемориалом и проводят работу по поиску воинских захоронений.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
В целом система образования страны активно работает в плане сохранения исторической памяти. У нас функционирует порядка 1470 музеев по стране, организовано порядка 310 поисковых отрядов, клубов, которые занимаются установлением имен погибших, уже создано порядка 200 интерактивных карт в рамках акции «Звездочка на карте района», где установлено порядка 4 тысяч памятников, маленьких обелисков, связанных с Великой Отечественной войной.
Александр Турчин поздравил ветерана
Оттого куда еще ценнее слышать и видеть свидетелей тех страшных событий и хранителей истории. Наши ветераны. Фронтовик Александр Слобода с теплыми словами и поздравлениями у себя в гостях сегодня встречал делегацию с губернатором центрального региона. Александр Турчин
Александр Слобода, ветеран Великой Отечественной войны:
Александру Слободе в августе исполнится 101 год. В 40-ые он был командиром роты автоматчиков и разведчиков. На его счету десятки боев: под Белыничами и на Буйничском поле, под Вязьмой и Подольском. Свой первый орден получил за оборону Москвы.
Поздравления сегодня звучали и в адрес
Виктор Костко, ветеран Великой Отечественной войны:
У нас были санинструкторы девушки. Помню, как старшина Иванова, она была строгой и держала нас в порядке, были также телефонистки. Вот они плакали. А мы палили вверх! Это салют! И я думаю, что День Победы, победа советского народа над фашистской Германией, будет вечно жить в сердцах поколений наших людей
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Страна готовится отметить 76-ю годовщину Великой Победы. Особое внимание в эти дни, конечно же, тем, кто подарил нам мир. Фронтовики принимают подарки и поздравления...
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