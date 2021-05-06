Сотрудники ДФР выявили серую схему в работе такси

Источник материала: БT

Дробление бизнеса, занижение налогов, зарплата в конвертах. Сотрудники департамента финансовых расследований выявили серую схему в работе такси. Ущерб казне составил более 2 млн рублей. Так, для занижения выручки витебская организация зарегистрировала еще 7 компаний по перевозке людей в разных регионах страны. Таки образом, фирмы пользовались упрощенной системой налогообложения.



При этом всей работой всех контор занимались одни и те же люди, что позволяло необоснованно пользоваться налоговыми льготами. Подробности у Александра Камовича.



Налоговые махинации



Как заработать больше, а платить налогов меньше, придумали руководители витебской службы такси. Для занижения выручки было решено зарегистрировать 7 фирм в Витебске, Орше, Гомеле и Могилеве. Таким образом, конторы могли необоснованно пользоваться упрощенной системой налогообложения. При этом вся работа всех субъектов была однотипной и взаимозависимой, а учредителями, руководителями и бухгалтерами были одни и те же люди. Выручка со всех фирм перераспределялась таким образом, чтобы доход у каждой конторы не превышал определенные лимиты, как раз для использования льгот.

Юрий Кардымон, замначальника отдела ДФР КГК Беларуси:

Для подбора заказов применялась электронная платформа, в которой фиксировались сведения обо всех выполненных заявках и стоимость оказанных услуг такси. Вместе с тем сведения о полученной выручке, указанные в налоговых декларациях, отражались в меньших размерах по сравнению со сведениями из данного приложения. Также установлено, что если водители такси получали от клиента оплату наличными, то зачастую не использовали таксометр, оснащенный средством контроля налоговых органов, что также позволяло занижать размер налоговых платежей.

Схема работала с 2017 года, пока на работу фирм не обратили внимание налоговые органы и финансовая милиция. По предварительной оценке, ущерб государству составил более 2 млн рублей. За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении трех руководителей возбуждено уголовное дело.



Также оперативники установили, что работникам фирмы полагалась и премия, правда, в конвертах. Так, водители такси получали от 50 до 300 рублей, а кассиры и все 400. Надо ли говорить, что эти деньги никаким образом не отображались в налоговой базе, а также не шли отчисления в фонд социальной защиты населения.

Читайте также:



