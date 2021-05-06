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Акция "Путь героического огня" - байкеры из Словакии побывали в Хатыни
07.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Эта память как благодарность в сердцах очень многих людей. Привезти на родину частичку Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве - такой целью задались члены общественного объединения "Мотоциклисты Словакии". "Путь героического огня" пролег через нашу страну. Сегодня байкеры побывали в Хатыни и Минске. В честь памятной даты они возложили цветы к монументу Победы.
Перед отъездом к активистам подошел минчанин Владимир Капуста. Его брат погиб, освобождая Словакию. Там же его и похоронили. Его могилу семья смогла найти лишь спустя годы. Из-за эпидситуации Владимир не может привезти портрет на место упокоения брата. Помощи попросил у членов объединения. Байкеры не отказали.
Сами участники объединения говорят, что проект важен прежде всего для молодого поколения, которое должно помнить героев, погибших за их свободу. К слову, помимо Минска и Хатыни, байкеры посетят еще и Брест. Всего частицы Вечного огня будут установлены в 268-ми памятных местах по всей Европе.
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Эта память как благодарность в сердцах очень многих людей. Привезти на родину частичку Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве - такой целью задались...
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