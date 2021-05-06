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В Дубае осенью открывается международная экспозиция

07.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С 1 октября в Дубае стартует Всемирная выставка "Экспо-2020". Это будет первая экспозиция в регионе Ближнего Востока и Африки. Планируется, что ее посетит четверть миллиарда человек в течение полугода. В выставке примет участие рекордное количество стран - 192. И это будет крупнейшая всемирная экспозиция в истории и, кстати,  одно из самых грандиозных мировых шоу. 

Все посетители мероприятия смогут оказаться в центре событий, создающих будущее человечества. Техноинновации, безграничные возможности и более 60 представлений ежедневно на протяжении 173 дней. Каждая из стран-участниц привезет в Эмираты свою лучшую продукцию. 

Чем будет удивлять Беларусь, узнала Алина Лаппо. На неделе как раз прошло заседание оргкомитета.

"Лес технологий будущего" - именно такое название нашего национального павильона на одном из масштабных событий выставочной индустрии - "Экспо-2020". Накануне в Совмине на заседании оргкомитета обсуждали вопросы по подготовке белорусской экспозиции. Павильон в Дубае площадью 1 400 квадратных метров будет разделен на несколько зон: интерактивный коридор, зоны экспорта, инноваций и инвестиций, "Двери в Беларусь", "Спорт и туризм", сувенирный магазин и зона развлечений. В каждой из них посетители смогут получить подробную информацию о Беларуси. 

Выставки "Экспо" проводятся с периодичностью раз в пять лет. В этом году  мероприятие станет первым в таком формате в регионе Ближнего Востока, Африки и Южной Азии. Оно откроет свои двери для посетителей  1 октября и завершится 31 марта следующего года. Главная концепция предстоящей экспозиции - "Объединяя умы, создаем будущее". Свое участие уже подтвердили 192 страны. Ожидается, что число посетителей достигнет 25 млн, причем около 70 % - из зарубежных стран. 

Чтобы сделать белорусский павильон максимально запоминающимся, были использованы новейшие технологии: интерактивные стены, очки виртуальной реальности, голографические изображения. Помимо деловых мероприятий, 22 ноября планируется проведение национального дня Беларуси. Также в планах Белорусский инвестиционный форум, день туризма, науки, а также дни областей Беларуси и Минска с выступлениями известных белорусских музыкальных и танцевальных коллективов. 

Пока в Дубае ведется строительство белорусского павильона, в разных уголках республики специалисты в различных сферах готовятся представить свои проекты многомиллионной аудитории, ведь такая площадка - хорошая возможность обретения новых рынков сбыта, стратегических партнеров и привлечения инвестиций. 

 
Теги: Минск
 
 
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С 1 октября в Дубае стартует Всемирная выставка "Экспо-2020". Это будет первая экспозиция в регионе Ближнего Востока и Африки. Планируется, что ее посетит четверть...
 
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