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В Беларуси вводится маркировка мороженого и сыров
07.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Новые правила торговли на рынке ЕАЭС. Маркировка молочной продукции станет обязательной с 1 июня. С этой даты нужно наносить штрих-код на каждую упаковку сыра и мороженого. А с сентября - на всю прочую молочную продукцию со сроком годности более 40 суток.
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Новые правила торговли на рынке ЕАЭС. Маркировка молочной продукции станет обязательной с 1 июня. С этой даты нужно наносить штрих-код на каждую упаковку сыра и...
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