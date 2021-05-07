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Наконец-то тепло и солнечно. Какой будет погода в Гродно в большие выходные
07.05.2021 07:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В предстоящие большие выходные в Гродно будет теплее, чем в будние дни. Дождей обещают совсем немного, а в понедельник и вторник должно стать наконец-то тепло и солнечно,
В субботу, 8 мая, обещают пока пасмурную погоду. Утром и вечером — возможны дожди. Днем — сильный ветер. Днем воздух прогреется максимум до +10 °С.
В воскресенье в Гродно днем переменная облачность. Ночью — дожди. Воздух прогреется до +14 °С.
В понедельник, 10 мая, будет солнечно, но ветрено. Воздух прогреется до +21 °С.
Во вторник будет также солнечно, ветрено и тепло. Днем — до +23 °С.
Хороших выходных, друзья!
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В предстоящие большие выходные в Гродно будет теплее, чем в будние дни. Дождей обещают совсем немного, а в понедельник и вторник должно стать, наконец-то, тепло и...
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