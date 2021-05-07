Наконец-то тепло и солнечно. Какой будет погода в Гродно в большие выходные

Источник материала: Tut.by

В предстоящие большие выходные в Гродно будет теплее, чем в будние дни. Дождей обещают совсем немного, а в понедельник и вторник должно стать наконец-то тепло и солнечно, сообщает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу, 8 мая, обещают пока пасмурную погоду. Утром и вечером — возможны дожди. Днем — сильный ветер. Днем воздух прогреется максимум до +10 °С.

В воскресенье в Гродно днем переменная облачность. Ночью — дожди. Воздух прогреется до +14 °С.

В понедельник, 10 мая, будет солнечно, но ветрено. Воздух прогреется до +21 °С.

Во вторник будет также солнечно, ветрено и тепло. Днем — до +23 °С.

Хороших выходных, друзья!