В понедельник - лето! Все о погоде в Бресте в длинные выходные

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Майская прохлада продержится в Бресте до конца недели, а с понедельника в город придет лето.



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В субботу будет облачно и ветрено, возможен дождь. Днем воздух прогреется до +11С, сообщает AccuWeather .

В воскресенье ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится. Во второй половине дня столбик термометра поднимется до +18 °C.

В понедельник будет ясная погода, но с сильным ветром. Порывы будут достигать 15 м/с. Во второй половине дня будет +23 °C.

Во вторник тоже будет солнечно и тепло. Воздух прогреется до +26 °C. Во второй половине дня обещают сильный ветер порывами до 13 м/с, передает pogoda.by .