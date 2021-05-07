Будет почти лето! Погода в Витебске в большие праздничные выходные

Источник материала: Tut.by

Выдыхаем с радостью: наконец-то потеплеет! Уже с Дня Победы погода начнет улучшаться, а к Радунице потеплеет до +20 градусов, прогнозирует pogoda.by.



Фото: TUT.BY

В субботу утром возможен дождь, но потом распогодится, температура воздуха +7…9 °C.

В воскресенье, в День Победы, прогнозируют +10…12 °C. Утром — солнце, днем на небе появятся облака, но обойдется без дождя.

В понедельник потеплеет до +18 °C. Ясно, без осадков, но ветрено.

Во вторник, на Радуницу, воздух прогреется до +18…20 °C. День ожидается солнечным, без дождя.

Хороших вам выходных, друзья!

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