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Митинг, концерт и салют на Кургане Славы и колор-фест в парке Жилибера. Как в Гродно будут праздновать День Победы

07.05.2021 07:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно 9 Мая на Кургане Славы пройдет концертная программа, а позже — салют. А в парке имени Жилибера будет работать тематическая детская площадка.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Торжественные мероприятия начнутся в 11.00 около Кургана Славы. Здесь пройдет митинг и возложение цветов, а потом начнется концертная программа, сообщается на сайте Гродненского горисполкома.

11.40 − 13.45 «Этот День Победы!», праздничный концерт духового оркестра 6-ой механизированной бригады; творческих коллективов Гродненского городского центра культуры;

13.45 − 15.00 «Наследники Великой Победы», концерт детских творческих коллективов г. Гродно;

15.00 − 18.00 «Сердце земли моей», открытый областной фестиваль патриотической песни ко Дню государственных герба и флага Беларуси

18.00 − 19.00 «Как хорошо на свете без войны!», концертная программа народного эстрадно-симфонического оркестра «NotaBand» ГУО «ДМШИ № 2 г. Гродно»;

19.00 − 19.40 «Заспяваем, сябры!», концертная программа народных коллективов Гродненского городского центра культуры;

19.40 − 20.50 «С праздником, Гродно!», концертная программа эстрадного коллектива «Струны сердца» Гродненского городского центра культуры;

20.50 − 22.00 «Новое поколение», концертная программа народной эстрадной студии «Миллениум» Гродненского городского центра культуры;

22.00 − 23.00 «Победа во имя любви», праздничный концерт музыкального театра «Рада»;

23.00 Праздничный фейерверк;

23.15 − 24.00 выступление Алексея Хлестова.

Весь день будут работать «Большой военный буфет» и праздничная торговля.

Около Кургана Славы рядом с «Рубежом Карбышева» весь день будут работать тематические интерактивные зоны. Также будут организованы выставка вооружения, детский спортивный городок, полевая кухня, пройдут показательные выступления военнослужащих Западного оперативного командования и Гродненской пограничной группы, работа фотозон, праздничная торговля и концерт.

В парке имени Жилибера будет организована детская площадка «Должны смеяться дети и в мирном мире жить». Будут работать надувные батуты и аттракционы, праздничная торговля и пройдет колор-фест. Время работы: 12.00 — 17.00.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно 9 Мая на Кургане Славы пройдет концертная программа, а позже - салют. А в парке имени Жилибера будет работать тематическая детская площадка.
 
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