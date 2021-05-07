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Полтора года «домашней химии» получил брестчанин за оскорбление экс-начальника ГУБОПиК Карпенкова
07.05.2021 07:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
6 мая в Бресте огласили приговор Сергею Зубовичу, которого обвиняли в оскорблении представителя власти, сообщает лишенный лицензии
По версии обвинения Сергей Зубович 23 сентября прошлого года оставил оскорбительный комментарий в одном из телеграм-чатов в адрес нынешнего замминистра МВД Николая Карпенкова, который в то время возглавлял ГУБОПиК.
Потерпевший требовал взыскать с обвиняемого 1000 рублей возмещения морального вреда. Иск был отозван, так как Сергей Зубович во время суда добровольно выплатил всю сумму.
Брестчанина признали виновным и назначили полтора года «домашней химии». Именно столько запросило обвинение.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Потерпевший требовал взыскать с обвиняемого 1000 рублей возмещения морального вреда.
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