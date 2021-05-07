Полтора года «домашней химии» получил брестчанин за оскорбление экс-начальника ГУБОПиК Карпенкова

Источник материала: Tut.by

6 мая в Бресте огласили приговор Сергею Зубовичу, которого обвиняли в оскорблении представителя власти, сообщает лишенный лицензии правозащитный центр «Весна» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Иван Яриванович

По версии обвинения Сергей Зубович 23 сентября прошлого года оставил оскорбительный комментарий в одном из телеграм-чатов в адрес нынешнего замминистра МВД Николая Карпенкова, который в то время возглавлял ГУБОПиК.

Потерпевший требовал взыскать с обвиняемого 1000 рублей возмещения морального вреда. Иск был отозван, так как Сергей Зубович во время суда добровольно выплатил всю сумму.

Брестчанина признали виновным и назначили полтора года «домашней химии». Именно столько запросило обвинение.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.