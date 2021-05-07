В Витебске осудили женщину, заставившую мужчину извиниться под дулом пистолета

Источник материала: Tut.by

Суд в Витебске 5 мая наказал 180 часами общественных работ 50-летнюю женщину, которая после ссоры в магазине заставила незнакомца извиниться под дулом пистолета, сообщает пресс-служба суда.

Инцидент произошел два месяца назад в одном из магазинов в Витебске. Там выпивали, а потом поссорились две компании.

Во время перебранки мужчина отпустил очередную колкость в адрес 50-летней женщины. Она полезла в дамскую сумочку — и, к удивлению всех, достала оттуда пневматический газобаллонный пистолет. Пыталась поймать обидчика на прицел и с угрозами требовала извинений.

В суде женщина признала вину.

Суд признал витеблянку виновной в угрозе убийством и причинении тяжких телесных повреждении и наказал ее 180 часами общественных работ. Пистолет изъят в доход государства.