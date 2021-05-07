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В Витебске осудили женщину, заставившую мужчину извиниться под дулом пистолета
07.05.2021 08:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд в Витебске 5 мая наказал 180 часами общественных работ 50-летнюю женщину, которая после ссоры в магазине
Инцидент произошел два месяца назад в одном из магазинов в Витебске. Там выпивали, а потом поссорились две компании.
Во время перебранки мужчина отпустил очередную колкость в адрес 50-летней женщины. Она полезла в дамскую сумочку — и, к удивлению всех, достала оттуда пневматический газобаллонный пистолет. Пыталась поймать обидчика на прицел и с угрозами требовала извинений.
В суде женщина признала вину.
Суд признал витеблянку виновной в угрозе убийством и причинении тяжких телесных повреждении и наказал ее 180 часами общественных работ. Пистолет изъят в доход государства.
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Инцидент произошел два месяца назад в одном из магазинов в Витебске. Там выпивали, а потом поссорились две компании.
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