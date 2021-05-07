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Минчанину, который пытался задушить жену, вынесли приговор
07.05.2021 08:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В отношении жителя Минска, который в январе угрожал жене убийством и напал на нее, в среду вынесли приговор. Об этом
Как
Мужчине предъявили обвинения по статье 186 (Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества) Уголовного кодекса Беларуси, до суда он находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
В среду, 5 мая, суд Советского района признал минчанина виновным в совершении преступления и назначил ему в качестве наказания один год лишения свободы. Суд учел все обстоятельства дела и применил норму, согласно которой назначил мужчине годичный испытательный срок и 120 часов общественных работ — если минчанин не попадет за это время в поле зрения правоохранителей и будет исполнять возложенные на него обязанности, то основное наказание не будет приведено в исполнение.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Суд решил проявить снисхождение и назначил мужчине испытательный срок. В случае успешного его прохождения основное наказание в его отношении не будет...
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