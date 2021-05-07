ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минчанину, который пытался задушить жену, вынесли приговор

07.05.2021 08:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В отношении жителя Минска, который в январе угрожал жене убийством и напал на нее, в среду вынесли приговор. Об этом сообщает пресс-служба Минского городского суда.


Фото: pixabаy.com

Как рассказал ранее Следственный комитет, 3 января 49-летний мужчина под воздействием алкоголя угрожал своей жене убийством, а затем схватил женщину за горло и стал душить. Главу семейства сумели остановить его теща и несовершеннолетний сын, которые были в этот момент в квартире.

Мужчине предъявили обвинения по статье 186 (Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества) Уголовного кодекса Беларуси, до суда он находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В среду, 5 мая, суд Советского района признал минчанина виновным в совершении преступления и назначил ему в качестве наказания один год лишения свободы. Суд учел все обстоятельства дела и применил норму, согласно которой назначил мужчине годичный испытательный срок и 120 часов общественных работ — если минчанин не попадет за это время в поле зрения правоохранителей и будет исполнять возложенные на него обязанности, то основное наказание не будет приведено в исполнение.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд решил проявить снисхождение и назначил мужчине испытательный срок. В случае успешного его прохождения основное наказание в его отношении не будет...
 
Новости дня
Новости общества
 
Немного майских капризов, а потом - лето. Погода в Гомеле в длинные выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by