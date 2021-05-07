Минчанину, который пытался задушить жену, вынесли приговор

Источник материала: Tut.by

В отношении жителя Минска, который в январе угрожал жене убийством и напал на нее, в среду вынесли приговор. Об этом сообщает пресс-служба Минского городского суда.



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Как рассказал ранее Следственный комитет, 3 января 49-летний мужчина под воздействием алкоголя угрожал своей жене убийством, а затем схватил женщину за горло и стал душить. Главу семейства сумели остановить его теща и несовершеннолетний сын, которые были в этот момент в квартире.

Мужчине предъявили обвинения по статье 186 (Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества) Уголовного кодекса Беларуси, до суда он находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В среду, 5 мая, суд Советского района признал минчанина виновным в совершении преступления и назначил ему в качестве наказания один год лишения свободы. Суд учел все обстоятельства дела и применил норму, согласно которой назначил мужчине годичный испытательный срок и 120 часов общественных работ — если минчанин не попадет за это время в поле зрения правоохранителей и будет исполнять возложенные на него обязанности, то основное наказание не будет приведено в исполнение.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.