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Немного майских капризов, а потом - лето. Погода в Гомеле в длинные выходные
07.05.2021 08:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Впереди нас ждут целых четыре выходных дня. Какими они будут? Разными,
В субботу +10°C, пасмурно, дождливо и ветер порывами 16 м/c.
В воскресенье +12°C, облачно с прояснениями, возможен дождь.
В понедельник +18°C и солнечно.
Во вторник +20°C, ясно.
Хороших и продуктивных выходных, друзья!
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Впереди нас ждут целых четыре выходных дня. Какими они будут?
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