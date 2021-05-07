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Немного майских капризов, а потом - лето. Погода в Гомеле в длинные выходные

07.05.2021 08:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Впереди нас ждут целых четыре выходных дня. Какими они будут? Разными,  сообщает сайт pogoda.by.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В субботу +10°C, пасмурно, дождливо и ветер порывами 16 м/c.

В воскресенье +12°C, облачно с прояснениями, возможен дождь.

В понедельник +18°C и солнечно.

Во вторник +20°C, ясно.

Хороших и продуктивных выходных, друзья!

 
 
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Впереди нас ждут целых четыре выходных дня. Какими они будут?
 
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