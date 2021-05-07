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С 12 мая в Минске начнут отключать отопление

07.05.2021 09:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Решение об отключении отопления принято на заседании Минского горисполкома с учетом прогнозов синоптиков, сообщает пресс-служба Мингорисполкома.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«С 12 мая в Минске начнут отключать отопление у всех категорий потребителей. Соответствующее решение принято на заседании Минского горисполкома с учетом прогнозов синоптиков», — говорится в сообщении.

Ранее в Мингорисполкоме рассказывали, что отопительный сезон завершают, когда среднесуточная температура на улице в течение трех суток подряд составляет 8°C и выше.

 
Теги: Минск
 
 
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«С 12 мая в Минске начнут отключать отопление у всех категорий потребителей. Соответствующее решение принято на заседании Минского горисполкома с учетом прогнозов...
 
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