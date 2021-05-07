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С 12 мая в Минске начнут отключать отопление
07.05.2021 09:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Решение об отключении отопления принято на заседании Минского горисполкома с учетом прогнозов синоптиков,
«С 12 мая в Минске начнут отключать отопление у всех категорий потребителей. Соответствующее решение принято на заседании Минского горисполкома с учетом прогнозов синоптиков», — говорится в сообщении.
Ранее в Мингорисполкоме
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«С 12 мая в Минске начнут отключать отопление у всех категорий потребителей. Соответствующее решение принято на заседании Минского горисполкома с учетом прогнозов...
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