Источник материала: Tut.by

Решение об отключении отопления принято на заседании Минского горисполкома с учетом прогнозов синоптиков, сообщает пресс-служба Мингорисполкома.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«С 12 мая в Минске начнут отключать отопление у всех категорий потребителей. Соответствующее решение принято на заседании Минского горисполкома с учетом прогнозов синоптиков», — говорится в сообщении.

Ранее в Мингорисполкоме рассказывали , что отопительный сезон завершают, когда среднесуточная температура на улице в течение трех суток подряд составляет 8°C и выше.