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Отопление начнут отключать в Минске на следующей неделе

07.05.2021 09:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 мая – Sputnik. Отопление начнут отключать в Минске с 12 мая, сообщила пресс-служба Мингорисполкома в пятницу.

"С 12 мая начнут отключать отопление у всех категорий потребителей", - подчеркнули в пресс-службе.

Там отметили, что решение было принято на заседании Мингорисполкома с учетом прогнозов синоптиков. Обычно отопление начинают отключать, когда среднесуточная температура равна +8 градусов в течение трех суток подряд.

Отопительный сезон в Минске, как правило, заканчивается в первой-второй декаде апреля. В прошлом году из-за пандемии батареи оставались горячими дольше: до 8 мая в жилых и административных зданиях и до 26 мая в учреждениях образования и здравоохранения.

Например, в Бресте в этом году отопление начали отключать уже 29 апреля.

Как обещают синоптики, в пятницу днем в столице будет до +10°C, в субботу - до +12°C, в День Победы - поднимется до +17°C. Более ощутимо температура повысится уже только после "длинных выходных" - по долгосрочным прогнозам, дневная температура может колебаться в пределах +20°C.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Власти обычно принимают решение о завершении отопительного периода при установлении среднесуточной температуры не ниже +8 градусов в течение трех суток подряд.
 
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С 12 мая в Минске начнут отключать отопление
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