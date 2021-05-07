Источник материала: Tut.by

На территории школы в Светлогорске нашли минометную мину. Детей и персонал эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

6 мая в 11.48 поступило сообщение об обнаружении предмета похожего на снаряд времен ВОВ на территории средней школа № 1 в Светлогорске по улице Пушкина, 4.

Из здания школы эвакуирован 321 человек, в том числе 238 детей.

В 13.36 группой разминирования минометная мина изъята для уничтожения.