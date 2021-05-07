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На территории школы в Светлогорске нашли минометную мину
07.05.2021 09:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На территории школы в Светлогорске нашли минометную мину. Детей и персонал эвакуировали. Об этом
6 мая в 11.48 поступило сообщение об обнаружении предмета похожего на снаряд времен ВОВ на территории средней школа № 1 в Светлогорске по улице Пушкина, 4.
Из здания школы эвакуирован 321 человек, в том числе 238 детей.
В 13.36 группой разминирования минометная мина изъята для уничтожения.
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Из здания школы эвакуирован 321 человек, в том числе 238 детей.
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