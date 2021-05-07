ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На территории школы в Светлогорске нашли минометную мину

07.05.2021 09:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На территории школы в Светлогорске нашли минометную мину. Детей и персонал эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

6 мая в 11.48 поступило сообщение об обнаружении предмета похожего на снаряд времен ВОВ на территории средней школа № 1 в Светлогорске по улице Пушкина, 4.

Из здания школы эвакуирован 321 человек, в том числе 238 детей.

В 13.36 группой разминирования минометная мина изъята для уничтожения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из здания школы эвакуирован 321 человек, в том числе 238 детей.
 
Новости дня
Новости общества
 
К Радунице - почти лето! В Могилеве в большие выходные наконец потеплеет (но не сразу)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by