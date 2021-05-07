|
«Обычно мужья проверяют жен, а сами не хотят!» История Игоря, который работает с детектором лжи
07.05.2021 09:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Давным-давно Игорь Архипов служил в КГБ и прознал, что у американцев есть диковинное устройство — полиграф (ну, или детектор лжи). И предложил начальству раздобыть одно устройство. Начальство согласилось, устройство приобрели — и заниматься им отправили нашего героя. Игорь уже давно не служит в органах, но детектор лжи стал делом его жизни: мужчина открыл
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полиграф стал делом жизни Игоря.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)