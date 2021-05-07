«Обычно мужья проверяют жен, а сами не хотят!» История Игоря, который работает с детектором лжи

Источник материала: Tut.by

Давным-давно Игорь Архипов служил в КГБ и прознал, что у американцев есть диковинное устройство — полиграф (ну, или детектор лжи). И предложил начальству раздобыть одно устройство. Начальство согласилось, устройство приобрели — и заниматься им отправили нашего героя. Игорь уже давно не служит в органах, но детектор лжи стал делом его жизни: мужчина открыл бизнес , суть которого — проверять людей на детекторе лжи. Кто чаще всего приходит? Пожалуй, семейные пары — мужья проверяют жен на детекторе лжи на верность, а вот сами проверяться не хотят. Иногда компании проверяют своих сотрудников. TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» , где мы рассказываем о людях, которых общество зачастую не замечает.