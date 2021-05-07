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К Радунице - почти лето! В Могилеве в большие выходные наконец потеплеет (но не сразу)
07.05.2021 09:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Выдыхаем с радостью: в Могилеве наконец-то потеплеет! С понедельника погода начнет улучшаться, а к Радунице и вовсе будет до +18 градусов,
В субботу утром и днем возможен дождь, весь день будет дуть очень сильный ветер, температура воздуха составит +9…11°C.
В воскресенье, в День Победы, прогнозируют +10…12°C. Весь день — солнечно.
В понедельник потеплеет до +17°C. Ясно и без осадков.
Во вторник, на Радуницу, воздух прогреется до +16…18°C. День ожидается солнечным, без дождя.
Хороших вам выходных, друзья!
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