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Меркель предложила переехать в Германию белорусам, которым грозит опасность

07.05.2021 10:11 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Вчера федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провела встречу с молодежью Нидерландов, на которой упомянула и ситуацию в Беларуси. Об этом сообщает телеграм-канал Deutsche Welle.

«Когда речь идет о Беларуси или России, очень важно попытаться на забывать о людях, проявляющих мужество», - заявила Меркель.

Канцлер сравнила ситуацию в Беларуси и России с временами существования ГДР и сказала, что люди, сидевшие тогда в тюрьмах, знали, что про них помнят в Западной Германии.

«Поэтому думая сегодня о Беларуси, очень важно, чтобы мы не забывали о тех, кто сидит сейчас в тюрьме», - призвала Ангела Меркель, добавив, что нужно использовать все политические контакты, чтобы напоминать об этом.

Помимо этого канцлер Германии отметила, что ее страна, как и весь Евросоюз, не признает результаты президентских выборов в Беларуси, а белорусы проявляют «великолепную настойчивость против фальсификаций на выборах».

Меркель считает, что Германия вряд ли может повлиять на ситуацию в нашей стране, в связи с этим она предлагает всем, кому грозит прямая опасность в Беларуси, переехать в Германию.

Напомним, 5 мая состоялась встреча глав МИД G7, на которой они обсудили, в том числе, и ситуацию в Беларуси. Министры призвали власти страны к диалогу, проведению новых «свободных и справедливых» выборов, освобождению арестованных, которые находятся в тюрьмах «за выражение их демократических стремлений», и прекращению подавления прав и свобод человека.

 
 
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Вчера федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провела встречу с молодежью Нидерландов, на которой упомянула и ситуацию в Беларуси. Об...
 
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