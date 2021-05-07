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Фильм АТН "Моя голубка" о женщинах, сражавшихся на фронте, смотрите 8 мая в 19:00
07.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В годы Великой Отечественной сотни тысяч советских женщин наравне с мужчинами сражались на фронте. Еще вчерашние школьницы учились стрелять и перевязывать, совершали подвиги и погибали с честью. Но даже копая окопы, они продолжали сохранять женственность, проявляя ее в заботе о товарищах, ценой за которую порой была их собственная жизнь.
Смотрите 8 мая в 19:00 фильм АТН "Моя голубка".
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В годы Великой Отечественной сотни тысяч советских женщин наравне с мужчинами сражались на фронте. Еще вчерашние школьницы учились стрелять и перевязывать,...
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