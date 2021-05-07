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Фильм АТН "Моя голубка" о женщинах, сражавшихся на фронте, смотрите 8 мая в 19:00

07.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В годы Великой Отечественной сотни тысяч советских женщин  наравне с мужчинами сражались на фронте. Еще вчерашние школьницы учились стрелять и перевязывать, совершали подвиги и погибали с честью. Но даже копая окопы, они продолжали сохранять женственность, проявляя ее в заботе о товарищах, ценой за которую порой была их собственная жизнь. 

Смотрите 8 мая в 19:00 фильм АТН "Моя голубка".

 
 
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В годы Великой Отечественной сотни тысяч советских женщин  наравне с мужчинами сражались на фронте. Еще вчерашние школьницы учились стрелять и перевязывать,...
 
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