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В годы Великой Отечественной сотни тысяч советских женщин наравне с мужчинами сражались на фронте. Еще вчерашние школьницы учились стрелять и перевязывать, совершали подвиги и погибали с честью. Но даже копая окопы, они продолжали сохранять женственность, проявляя ее в заботе о товарищах, ценой за которую порой была их собственная жизнь.

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