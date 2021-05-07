В Беларуси отмечается День радио, телевидения и связи

Источник материала: БT

Оставаться на связи круглые сутки и обеспечивать полномасштабное инфополотно мира: можем, умеем, практикуем и совершенствуем. Сотрудники радио, телевидения и связи отмечают профессиональный праздник. За 126 лет новости стали буквально ежесекундно перелетать из эфира на экраны благодаря IT-технологиям и стараниям команды в тысячи сотрудников. Белтелерадиокомпания констатирует факты, аргументирует и развлекает сразу через 16 теле- и радиоканалов. Именно первая кнопка раньше всех говорит "Добрай раніцы, Беларусь!" и будит страну самой рейтинговой программой. Параллельно уже 26 лет выпускает самое большое количество новостных программ в сутки.

В подарок сегодня - праздничный эфир на каналах Белорусского радио. Те, кто остается преданным радиоволнам с историей в почти сто лет, услышат легендарные голоса дикторов и журналистов: на FM-волнах записи из фондов и тайны радиокухни.





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