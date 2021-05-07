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Музыкальный видеоролик о работе новостного агентства
07.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Несмотря на любые праздники, в том числе и профессиональный, журналисты Агентства теленовостей не отдыхают. Они работают нон-стоп, чтобы зритель оперативно получал достоверную и проверенную информацию каждый день.
В День работников радио и телевидения сотрудники АТН решили собрать звуки работы новостного агентства в небольшой музыкальный ролик (видео).
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Несмотря на любые праздники, в том числе и профессиональный, журналисты Агентства теленовостей не отдыхают. Они работают нон-стоп, чтобы зритель оперативно...
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