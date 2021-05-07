Музыкальный видеоролик о работе новостного агентства

Источник материала: БT

Несмотря на любые праздники, в том числе и профессиональный, журналисты Агентства теленовостей не отдыхают. Они работают нон-стоп, чтобы зритель оперативно получал достоверную и проверенную информацию каждый день.

В День работников радио и телевидения сотрудники АТН решили собрать звуки работы новостного агентства в небольшой музыкальный ролик (видео).