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Уголовную статью за налоговое мошенничество вводят в Беларуси

07.05.2021 11:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 мая – Sputnik. Проект закона Беларуси "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" принят Палатой представителей Национального собрания во втором чтении, сообщил Telegram-канал нижней палаты белорусского парламента.

Сегодня в Минске проходит заседание сессии Палаты представителей Национального Национального собрания.

В частности, приняты изменения в законодательство, которые увеличивают уголовную ответственность за экстремистскую деятельность, незаконное предоставление информации о частной жизни и персональных данных граждан.

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Уголовная ответственность также предусматривается за распространение владельцем интернет-ресурса, не зарегистрированного в качестве сетевого издания, информации, распространение которой запрещено.

Кроме этого, в уголовное законодательство вводится новая статья - за налоговое мошенничество.

Проектом закона предусмотрена и гуманизация уголовной ответственности. В частности, по ряду статей и составам преступлений, которые носят формальный характер, предусматривается административная преюдиция (принятие судами без проверки фатов, ранее установленные вступившим в силу судебным решением по другому делу - Spuntik). Также предоставляется возможность применения отсрочки и рассрочки уплаты штрафа.

Кроме этого, проектом закона, который сегодня был принят во втором чтении, предлагается законодательно установить, что один день содержания под стражей соответствует двум дням наказания в виде лишения свободы лицу, совершившему преступление в возрасте до 18 лет.

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Теги: Минск
 
 
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