В Светлогорске женщина съела копченую рыбу и попала в реанимацию

Источник материала: Tut.by

В Светлогорске в реанимацию попала женщина с ботулизмом. До этого она съела рыбу, сообщает газета «Свелагорскiя навiны» со ссылкой на зональный центр гигиены и эпидемиологии.

26 апреля в больницу с рвотой и затрудненным дыханием доставили жительницу Светлогорска. Выяснилось, что в этот день она ела вялено-подкопкопченного густера домашнего приготовления.

С диагнозом «ботулизм, тяжелая форма» женщину госпитализировали в реанимационное отделение.