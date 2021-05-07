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В Светлогорске женщина съела копченую рыбу и попала в реанимацию
07.05.2021 11:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Светлогорске в реанимацию попала женщина с ботулизмом. До этого она съела рыбу,
26 апреля в больницу с рвотой и затрудненным дыханием доставили жительницу Светлогорска. Выяснилось, что в этот день она ела вялено-подкопкопченного густера домашнего приготовления.
С диагнозом «ботулизм, тяжелая форма» женщину госпитализировали в реанимационное отделение.
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С диагнозом «ботулизм, тяжелая форма» женщину госпитализировали в реанимационное отделение.
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