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В Польше задержали самую крупную в истории партию контрабандных сигарет из Беларуси

07.05.2021 11:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Польские пограничники совместно с налоговой службой перехватили партию почти 2,5 млн пачек сигарет. Их везли из Беларуси в железнодорожных контейнерах. Об этом сообщает Пограничная служба Польши.


Фото: Пограничная служба Польши

На перегрузочном терминале в Тересполе при проверке грузового поезда из Беларуси в трех контейнерах вместо минеральных удобрений и топливно-нагревательных элементов, заявленных в декларации, нашли около 2,5 млн пачек сигарет.

В Польше отметили, что это самая крупная партия контрабандных сигарет в истории страны. Она оценивается в сумму около 37 млн злотых (почти 10 млн долларов).

«Личности лиц, ответственных за контрабанду такого большого количества сигарет в Польшу, устанавливаются», — говорится в сообщении польского ведомства.



Напомним, за последнюю неделю было выявлено несколько крупных партий сигарет, которые пытались контрабандой вывезти из Беларуси. 6 мая мы писали о том, что в Польше обнаружили контрабандную партию сигарет на 2,5 млн долларов в фуре с грузом минеральной ваты. 5 мая — о том, что литовские таможенники нашли контрабандную партию сигарет почти на 1 млн долларов в машине белоруса. 4 мая в Литве в поезде из Беларуси нашли более 30 тысяч пачек сигарет, которые были спрятаны в удобрениях.

 
 
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«Личности лиц, ответственных за контрабанду такого большого количества сигарет в Польшу, устанавливаются», - говорится в сообщении польского ведомства.
 
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