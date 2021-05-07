«Он меня слышит, реагирует на голос». Что сейчас с Ромой, который вынес из огня брата

Источник материала: Tut.by

Состояние 12-летнего Ромы, который вынес из огня своего маленького брата, стабильно тяжелое, рассказывает его мама Мария. Улучшения, продолжает она, есть, но пока врачи сообщают, что говорить о чем-то рано, — впереди очень много операций.



Фото: социальные сети

Напомним, 28 апреля вечером в семье Марии произошла беда . Когда муж поехал в соседний поселок, чтобы встретить ее с работы, в их доме в деревне Сидоровичи Мядельского района случился пожар. Дома в это время находились двое мальчиков: 12-летний Рома и его брат Ваня, которому год и четыре месяца. Еще один брат — 6-летний Миша — был у друзей.

Сейчас Рома находится в Республиканском ожоговом центре. Мама с тетей Светланой сегодня едут в Минск, чтобы его навестить.

— Вчера я тоже была у него, разговаривала с ним, он меня слышит, реагирует на голос. Можно даже сказать, бурно реагирует. Губками, ножками, — рассказывает о сыне Мария. — Я ему вчера читала… Купила три книги. Одну научную, связанную с техникой, вторую — «Приключения капитана Врунгеля» и третью — разные стихи. Вчера, когда читала ему стихотворения про школу и спорт, он ножками реагировал. Он у нас спортсмен. Передавала приветы от всех. Когда говорила про Мишу и Ваню (младшие братья. — Прим. TUT.BY) от тоже очень реагировал.

— Как вы сами?

— Пью таблетки и стараюсь держаться. Хожу на работу, три дня отработаю, потом еду в Минск, так и держусь. Побуду с младшими детьми, погуляю немного, отвлекусь, — описывает свое состояние Мария. — Ваня (братик, которого Рома спас. — Прим. TUT.BY), слава богу, нормально, а Мише мы объяснили, что Рома болеет. Подробностей не рассказывали, чтобы он сильно не переживал.

По словам Марии, им предложили дом в деревне Занарочь Мядельского района. Пока семья туда еще не переехала.

— Жилье обставляют, приводят в порядок. Возможно, сегодня передадут ключи, — рассказывает собеседница. — Мы общались с начальником УКСа Мядельского района. Он говорил, что они помогут нам со строительством дома. Если честно, подробностей я не знаю, всем этим занимается муж.

А еще, говорит Мария, они продолжают получать поддержку от добрых людей — многие пишут, звонят.

— На днях меня набрала пенсионерка из Гродно. Говорит, пенсия у меня небольшая, но так хочется вас хоть немного поддержать. Можно я хотя бы переведу вам денег на телефон, — с дрожью в голосе вспоминает этот момент Мария. — Я растерялась, не знала, что сказать. Я никогда не думала, что рядом столько хороших людей. Спасибо им всем большое еще раз.

Напомним, накануне замглавврача БСМП Игорь Шиманский сообщил , что состояние ребенка остается тяжелым, но есть небольшая положительная динамика — он стабилизировался. На данный момент организм мальчика справляется. Проводится все необходимое лечение, в том числе выполняются оперативные вмешательства.

Врач также отметил, что сейчас давать какие-то предварительные прогнозы преждевременно, так как площадь ожогов у ребенка большая. Уже выполнено 2 оперативных вмешательства на пораженных участках тела, операции будут выполняться с интервалом 2−3 дня. Применяются все самые современные методы лечения, в том числе идет речь о клеточных технологиях.

Для тех, кто хочет помочь Роме и его семье, сообщаем реквизиты благотворительного счета: ОАО «АСБ Беларусбанк» Отделение № 619/5135 г. п. Свирь, ул. Гуриновича, 29 УНП: 100325912 BIC S.W.I.F.T. / БИК / МФО AKBBBY2X Благотворительный счет в BYN Бабич Галина Вадимовна BY87 AKBB 3134 0000 0074 3007 0000