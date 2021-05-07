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«Он меня слышит, реагирует на голос». Что сейчас с Ромой, который вынес из огня брата
07.05.2021 11:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Состояние 12-летнего Ромы, который вынес из огня своего маленького брата, стабильно тяжелое, рассказывает его мама Мария. Улучшения, продолжает она, есть, но пока врачи сообщают, что говорить о чем-то рано, — впереди очень много операций.
Напомним, 28 апреля вечером в семье Марии
Сейчас Рома находится в Республиканском ожоговом центре. Мама с тетей Светланой сегодня едут в Минск, чтобы его навестить.
— Вчера я тоже была у него, разговаривала с ним, он меня слышит, реагирует на голос. Можно даже сказать, бурно реагирует. Губками, ножками, — рассказывает о сыне Мария. — Я ему вчера читала… Купила три книги. Одну научную, связанную с техникой, вторую — «Приключения капитана Врунгеля» и третью — разные стихи. Вчера, когда читала ему стихотворения про школу и спорт, он ножками реагировал. Он у нас спортсмен. Передавала приветы от всех. Когда говорила про Мишу и Ваню (младшие братья. — Прим. TUT.BY) от тоже очень реагировал.
— Как вы сами?
— Пью таблетки и стараюсь держаться. Хожу на работу, три дня отработаю, потом еду в Минск, так и держусь. Побуду с младшими детьми, погуляю немного, отвлекусь, — описывает свое состояние Мария. — Ваня (братик, которого Рома спас. — Прим. TUT.BY), слава богу, нормально, а Мише мы объяснили, что Рома болеет. Подробностей не рассказывали, чтобы он сильно не переживал.
По словам Марии, им предложили дом в деревне Занарочь Мядельского района. Пока семья туда еще не переехала.
— Жилье обставляют, приводят в порядок. Возможно, сегодня передадут ключи, — рассказывает собеседница. — Мы общались с начальником УКСа Мядельского района. Он говорил, что они помогут нам со строительством дома. Если честно, подробностей я не знаю, всем этим занимается муж.
А еще, говорит Мария, они продолжают получать поддержку от добрых людей — многие пишут, звонят.
— На днях меня набрала пенсионерка из Гродно. Говорит, пенсия у меня небольшая, но так хочется вас хоть немного поддержать. Можно я хотя бы переведу вам денег на телефон, — с дрожью в голосе вспоминает этот момент Мария. — Я растерялась, не знала, что сказать. Я никогда не думала, что рядом столько хороших людей. Спасибо им всем большое еще раз.
Напомним, накануне замглавврача БСМП Игорь Шиманский
Врач также отметил, что сейчас давать какие-то предварительные прогнозы преждевременно, так как площадь ожогов у ребенка большая. Уже выполнено 2 оперативных вмешательства на пораженных участках тела, операции будут выполняться с интервалом 2−3 дня. Применяются все самые современные методы лечения, в том числе идет речь о клеточных технологиях.
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Состояние 12-летнего Ромы, который вынес из огня своего маленького брата, стабильно тяжелое, рассказывает его мама Мария. Улучшения, продолжает она, есть, но пока...
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