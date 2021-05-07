ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Он меня слышит, реагирует на голос». Что сейчас с Ромой, который вынес из огня брата

07.05.2021 11:55 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Состояние 12-летнего Ромы, который вынес из огня своего маленького брата, стабильно тяжелое, рассказывает его мама Мария. Улучшения, продолжает она, есть, но пока врачи сообщают, что говорить о чем-то рано, — впереди очень много операций.


Фото: социальные сети

Напомним, 28 апреля вечером в семье Марии произошла беда. Когда муж поехал в соседний поселок, чтобы встретить ее с работы, в их доме в деревне Сидоровичи Мядельского района случился пожар. Дома в это время находились двое мальчиков: 12-летний Рома и его брат Ваня, которому год и четыре месяца. Еще один брат — 6-летний Миша — был у друзей.

Сейчас Рома находится в Республиканском ожоговом центре. Мама с тетей Светланой сегодня едут в Минск, чтобы его навестить.

— Вчера я тоже была у него, разговаривала с ним, он меня слышит, реагирует на голос. Можно даже сказать, бурно реагирует. Губками, ножками, — рассказывает о сыне Мария. — Я ему вчера читала… Купила три книги. Одну научную, связанную с техникой, вторую — «Приключения капитана Врунгеля» и третью — разные стихи. Вчера, когда читала ему стихотворения про школу и спорт, он ножками реагировал. Он у нас спортсмен. Передавала приветы от всех. Когда говорила про Мишу и Ваню (младшие братья. — Прим. TUT.BY) от тоже очень реагировал.

— Как вы сами?

— Пью таблетки и стараюсь держаться. Хожу на работу, три дня отработаю, потом еду в Минск, так и держусь. Побуду с младшими детьми, погуляю немного, отвлекусь, — описывает свое состояние Мария. — Ваня (братик, которого Рома спас. — Прим. TUT.BY), слава богу, нормально, а Мише мы объяснили, что Рома болеет. Подробностей не рассказывали, чтобы он сильно не переживал.

По словам Марии, им предложили дом в деревне Занарочь Мядельского района. Пока семья туда еще не переехала.

— Жилье обставляют, приводят в порядок. Возможно, сегодня передадут ключи, — рассказывает собеседница. — Мы общались с начальником УКСа Мядельского района. Он говорил, что они помогут нам со строительством дома. Если честно, подробностей я не знаю, всем этим занимается муж.

А еще, говорит Мария, они продолжают получать поддержку от добрых людей — многие пишут, звонят.

— На днях меня набрала пенсионерка из Гродно. Говорит, пенсия у меня небольшая, но так хочется вас хоть немного поддержать. Можно я хотя бы переведу вам денег на телефон, — с дрожью в голосе вспоминает этот момент Мария. — Я растерялась, не знала, что сказать. Я никогда не думала, что рядом столько хороших людей. Спасибо им всем большое еще раз.

Напомним, накануне замглавврача БСМП Игорь Шиманский сообщил, что состояние ребенка остается тяжелым, но есть небольшая положительная динамика — он стабилизировался. На данный момент организм мальчика справляется. Проводится все необходимое лечение, в том числе выполняются оперативные вмешательства.

Врач также отметил, что сейчас давать какие-то предварительные прогнозы преждевременно, так как площадь ожогов у ребенка большая. Уже выполнено 2 оперативных вмешательства на пораженных участках тела, операции будут выполняться с интервалом 2−3 дня. Применяются все самые современные методы лечения, в том числе идет речь о клеточных технологиях.

Для тех, кто хочет помочь Роме и его семье, сообщаем реквизиты благотворительного счета:

ОАО «АСБ Беларусбанк»

Отделение № 619/5135 г. п. Свирь, ул. Гуриновича, 29

УНП: 100325912

BIC S.W.I.F.T. / БИК / МФО

AKBBBY2X

Благотворительный счет в BYN

Бабич Галина Вадимовна

BY87 AKBB 3134 0000 0074 3007 0000

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состояние 12-летнего Ромы, который вынес из огня своего маленького брата, стабильно тяжелое, рассказывает его мама Мария. Улучшения, продолжает она, есть, но пока...
 
Новости дня
Новости общества
 
Пенсионера, который потерялся в Речицком районе в лесу, нашли спустя трое суток. Он жив
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by