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Пенсионера, который потерялся в Речицком районе в лесу, нашли спустя трое суток. Он жив
07.05.2021 11:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
84-летнего пенсионера, который четыре дня назад ушел в лес и пропал, нашли,
Сообщение о мужчине, потерявшемся в лесу возле агрогородка Солтаново, поступило утром 5 мая. Оказалось, что пенсионер
Жене сказал, что ненадолго — нужны два деревца, чтобы сделать жердочки. Мужчину искали милиция, МЧС и лесники.
Когда уже совсем не оставалось надежды, пенсионер нашелся. Утром 7 мая его заметил проезжавший на гужевой повозке сельчанин. Тот сидел рядом с дорогой. Пенсионер очень ослаб, его забрали в больницу.
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Пенсионер ушел в лес еще вечером 4 мая и пропал.
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