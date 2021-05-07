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Пенсионера, который потерялся в Речицком районе в лесу, нашли спустя трое суток. Он жив

07.05.2021 11:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

84-летнего пенсионера, который четыре дня назад ушел в лес и пропал, нашли, сообщили в УВД.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Сообщение о мужчине, потерявшемся в лесу возле агрогородка Солтаново, поступило утром 5 мая. Оказалось, что пенсионер ушел в лес еще вечером 4 мая.

Жене сказал, что ненадолго — нужны два деревца, чтобы сделать жердочки. Мужчину искали милиция, МЧС и лесники.

Когда уже совсем не оставалось надежды, пенсионер нашелся. Утром 7 мая его заметил проезжавший на гужевой повозке сельчанин. Тот сидел рядом с дорогой. Пенсионер очень ослаб, его забрали в больницу.

 
 
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