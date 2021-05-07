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До +26°С! Прогноз погоды на длинные выходные

07.05.2021 11:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первая неделя мая в Беларуси оказалась на 1−3 градуса холоднее обычного. Но уже совсем скоро теплые вещи займут свое место в гардеробе, а на смену придут майки и шорты. Об этом TUT.BY рассказали в Белгидромете Минприроды.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В предстоящие сутки, в субботу, 8 мая, в Беларуси еще сохранится прохладная погода. Температура воздуха минимальная ночью составит +1…+6°С, по юго-востоку до +9°С, максимальная днем не превысит отметок +7…12°С. При этом на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный порывистый, днем местами, преимущественно по востоку страны, ветер будет усиливаться до сильного порывистого.

В воскресенье, 9 мая, погода изменится. Беларусь окажется во власти области повышенного атмосферного давления, будет преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью +1…+4°С, при малооблачном небе на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки 0…-3°С; максимальная температура днем составит от +11°С по северо-востоку до +18°С по юго-западу.

В начале следующей недели в Беларусь начнут поступать воздушные массы с юго-запада Европы, а вместе с ними и тепло.

В понедельник, 10 мая, при повышенном фоне атмосферного давления осадков не ожидается. Ветер умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1…8°С, местами по юго-востоку страны заморозки 0…-2°С; максимальная температура днем +18…24°С, по западу до +26°С.

Во вторник и среду, 11−12 мая, также существенных осадков не ожидается. Температура воздуха минимальная ночью +3…10°С, по западу до +12°С, максимальная днем +19…26°С.

В четверг, 13 мая, ночью по юго-востоку, днем местами кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +5…12°С, максимальная днем +15…22°С, в отдельных районах до +25°С.

 
 
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Первая неделя мая в Беларуси оказалась на 1−3 градуса холоднее обычного. Но уже совсем скоро теплые вещи займут свое место в гардеробе, а на смену придут майки и...
 
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