Лукашенко вручил награды, в том числе и «группе доблестных офицеров КГБ»

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 7 мая во Дворце независимости вручил государственные награды представителям различных сфер деятельности, сообщает его пресс-служба.



Фото: president.gov.by

По его мнению, можно провести некоторые аналогии между событиями военного времени и теми вызовами, с которыми столкнулась Беларусь сейчас, однако тогда враг был очевидным, а теперь противодействовать приходится «скрытым силам».

— Сегодня мы их не видим, они глубоко спрятаны и действуют иезуитскими методами, которых мы порой не знаем, и нам приходится отстраиваться на марше. На фоне мировой ковидной пандемии в наше общество пытались внедрить еще один вирус — вирус саморазрушения. Но подавляющее большинство белорусов понимает, наследниками какого героического поколения являются. И забрать у нас право свободно жить и работать в родной стране никто и никогда не сможет, — заявил Лукашенко.

Он поблагодарил руководителей трудовых коллективов за то, что в прошлом году они «быстро разобрались, в какую пропасть деструктивные силы хотели столкнуть Беларусь».

— Выводы мы сделали. Главной опорой государства был и всегда будет человек труда: рабочий, аграрий, инженер, конструктор, управленец. Каждый, кто занят в реальном секторе экономики, — отметил Лукашенко.

— Сегодня государственных наград удостоены промышленники, строители, транспортники, труженики села, инженеры, педагоги, деятели культуры. А также целая группа доблестных офицеров Комитета государственной безопасности, которые делают все, чтобы наши граждане могли спокойно жить, работать и растить детей под мирным небом, — сказал Лукашенко.

По его словам, люди в погонах в последнее время смогли доказать, что они не зря едят свой хлеб.

— Да, было тихо, спокойно четверть века. Потом нас решили попробовать на зуб. И впереди пошли люди в погонах, что естественно. И должен сказать, что они оказались на высоте, — заявил Лукашенко. За какие заслуги мы их сегодня чествуем, наших чекистов, людей военных, думаю, объяснять сегодня не нужно, да и по многим направлениям пока нельзя. Эти события благодаря нашим средствам массовой информации у всех на слуху. Искренне рад, что имею возможность лично поблагодарить всех вас за значимый вклад в развитие Беларуси.