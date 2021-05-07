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Комитет природных ресурсов ответил на петицию с требованием не запускать воздушные шары 9 мая
07.05.2021 13:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды ответил на петицию с требованием не запускать четыре тысячи воздушных шаров на 9 мая.
В письме за подписью заместителя председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяны Дубик сказано, что комитет направил в управление культуры рекомендации и предложил рассмотреть альтернативные варианты.
«В целях предупреждения возможного загрязнения окружающей среды и негативных последствий для флоры и фауны в результате массового использования воздушных шаров в ходе торжественных мероприятий, комитетом направлено письмо в адрес Управления культуры Мингорисполкома с рекомендациями по исключению запуска воздушных шаров в окружающую среду и рассмотрении иных альтернативных вариантов праздничной программы».
Напомним, в Минске на 9 Мая планируют запустить четыре тысячи шаров с гелием. 1700 человек подписали
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Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды ответил на петицию с требованием не запускать четыре тысячи воздушных шаров на 9 мая.
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