Комитет природных ресурсов ответил на петицию с требованием не запускать воздушные шары 9 мая

Источник материала: Tut.by

Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды ответил на петицию с требованием не запускать четыре тысячи воздушных шаров на 9 мая.



Фото: TUT.BY

В письме за подписью заместителя председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяны Дубик сказано, что комитет направил в управление культуры рекомендации и предложил рассмотреть альтернативные варианты.

«В целях предупреждения возможного загрязнения окружающей среды и негативных последствий для флоры и фауны в результате массового использования воздушных шаров в ходе торжественных мероприятий, комитетом направлено письмо в адрес Управления культуры Мингорисполкома с рекомендациями по исключению запуска воздушных шаров в окружающую среду и рассмотрении иных альтернативных вариантов праздничной программы».

Напомним, в Минске на 9 Мая планируют запустить четыре тысячи шаров с гелием. 1700 человек подписали петицию против — с аргументом, что это вредит окружающей среде. Об этом раньше высказывалось и Министерство природы.