План на большие выходные. Увлекательный маршрут по югу Минской области

Источник материала: Tut.by

Еще слышно эхо мощной и затянувшейся зимы, но, если верить синоптикам, теплые дни не за горами, а значит пора собираться в путешествие. Перед большими выходными TUT.BY и блогер Egor Budgawl предлагают маршрут по югу Минской области во всем ее многообразии — от самых известных и обязательных мест, до локальных точек, куда случайно не доберешься. По пути можно прикоснуться к нашей истории, пройти по экотропам и паркам, погулять по нескольким городам, полюбоваться необычными ландшафтами, найти места для лучших фото на память.

Маршрут всего 500 км, но если не спешить и останавливаться во всех предложенных точках, гарантированно понадобится два дня. В однодневном формате трек стоит сократить.

Карту можно сохранить себе или скачать в формате kml для вашего навигатора, например mapsme.

Узда. Деревянный костел 18 века, Красная площадь и усыпальница-пирамида

Первый город на маршруте, Узда, находится всего в 45 километрах на юго-запад от Минска, и одновременно на равном удалении и от крупных трасс и от железной дороги. При том, что упоминается Узда впервые еще в пятнадцатом веке, статус города был присвоен совсем недавно — в 1999-м. Эдакая глушь в самом центре страны.

В городе два центра — современный, где расположены основные социально-значимые объекты и современная многоэтажная застройка, и исторический, где памятник Ленину, небольшая церковь и деревянный Крестовоздвиженский костел 18 века.





Храм в стиле классицизма был освящен 12 декабря 1798 года. К начале 20 века количество верующих в парафии превышало 6000 человек, но в 1930-х храм, как и многие другие святыни, был закрыт.

Стены обшили деревом, а само здание семь десятилетий служило домом культуры. Еще недавно здесь шумели дискотеки, но в итоге здание признано аварийным.

Обратно к католиком оно не вернулось, в 2004-м был построен новый храм неподалеку.





Старое здание пару лет назад выкупил и начал ремонтировать местный житель с условием сохранения внешнего облика.





Из интересного рядом — улица Красная Площадь.





Но главная достопримечательность находится даже не в самом городе, а рядом, на католическом кладбище.

Один из уникальных для нашей страны объектов — часовня-усыпальница в виде пирамиды, которую в 1800 году построил Казимир Завиша. Необычность формы, возможно, связана с всплеском интереса к египтологии в то время, однако точных данных нет.





Усыпальница имеет два уровня. Основной — нижний — служил фамильным склепом. Стараниями кладоискателей полностью разграблен, все три ряда ниш, предназначенных для размещения гробов, вскрыты, уничтожен небольшой алтарь и скульптура, располагавшиеся у одной из стен.





В верхней же части, расположена небольшая тайная комната для молитв и служений.





До первого посещения, несмотря на большое количество фото пирамиды в сети, я плохо представлял ее реальные размеры. Пока не увидел своими глазами, даже готовился долго бродить по кладбищу в поисках по координатам. Но кладбище весьма компактное, а пирамида — совсем наоборот. А еще за последние несколько лет почти полностью вычищена растительность вокруг.

Сегодняшнее состояние пирамиды плачевное.





В четырех километрах от усыпальницы, в поселке Первомайск находилась усадьба Завишей «Кухтичи».

Сам усадебный дом не сохранился — остались лишь флигели и некоторые хозпостройки.











Наполеон Орда, между 1856 и 1883 гг., globus.tut.by

Территорию бывшей усадьбы, как это нередко бывает , занимает сельскохозяйственный лицей.

Часть старого парка застроена административными зданиями и общежитиями, а на широкой аллее выставлены несколько видов автотракторной техники.









Кроме остатков усадьбы в Первомайске находится кальвинский сбор.





Этот храм оборонного типа был возведен во 2-й половине 16 века именно как протестантский, но после перестроен в костел и использовался как усыпальница местных землевладельцев.

Здание находится на балансе лицея, что не особо помогает в сохранении или приближении начала реконструкции.





Наднеман. Руины дворца Наркевичей-Иодко, где экспериментировал «электрический человек»

В 1823 году ранее принадлежавшее Радзивиллам имение Малысковщина купил предводитель дворянства Игуменского уезда Онуфрий Наркевич-Иодко и перестроил имевшийся здесь двухэтажный бровар под дворец.

Из-за необычной основы дворец напоминал средневековый замок с чертами неоготики и неоренессанса. Здание дворца было выстроено прямой линией вдоль Немана, вдоль фасада тянулась высокая и широкая терраса с двумя боковыми лестничными каскадами. После постройки дворца Оттон Наркевич-Иодко решил поменять название Малысковщина на более благозвучное и романтичное Наднеман.





Одного из последующих владельцев усадьбы, внука Онуфрия, Якуба, французские газеты конца 19 века называли «электрическим человеком» — в подвалах дворца он проводил исследования в области физики и электричества, биологии и медицины. Кроме того, экспериментировал с передачей радиосигнала еще до Лоджа, Маркони и Попова.





Пришла в запустение усадьба после смерти Якуба и отъезда последнего наследника Конрада Наркевича-Иодко. После революции дом разграбили, ценные вещи и все оборудование исчезли.

До Второй мировой войны в здании располагался детский санаторий, а во время войны партизаны взорвали бывший дворец, чтобы здание не смогли захватить немцы.

Большинство хозяйственных построек некогда богатейшего имения превратились в руины.









С 2015 года здесь ведутся реставрационные работы, планируется восстановить усадьбу и Музей-лабораторию до состояния максимально приближенного к периоду жизни и деятельности профессора Якуба Наркевича-Иодко.

Уже закончена въездная брама.





Телядовичи и Бобовня. Деревянная церковь 18 века и спиртзавод начала 20-го

Двигаемся дальше. До самой известной и популярной локации нашего маршрута еще пара точек.

Деревянная Троицкая церковь в псевдорусском стиле с элементами классицизма — изначально униатский храм построен на средства несвижского женского монастыря бенедиктинок в 1792 году. В 1868-м перестроен в церковь.









В 1901 году предпринимательница, некая Янина Траскуляцкая выкупила участок земли у Наркевичей-Иодко под постройку спиртового завода в деревне Бобовня.

Сооружение выполнено в традиционном промышленном стиле того времени. Толстые стены из кирпича и крупного камня сохранились даже спустя сотню лет.





Таблички по периметру строения предупреждают об аварийном состоянии и опасности пребывания внутри. Сделал фото за вас.





Через дорогу от основного здания был построен склад сырья в аналогичной архитектурной манере.





Несвиж. Дворец Радзивиллов и активности на природе

Наконец, Несвиж и одна из главных достопримечательностей и символов страны, объект мирового наследия — дворцово-замковый комплекс Радзивиллов.





Историю знаменитого рода и создания этого архитектурного, жилого и культурного комплекса вам напомнят в музее замка. А я хочу отметить другое.





Хотя у многих есть вопросы к проведенной реставрации с пластиковыми окнами или к тактическому сносу исторических галерей, сам замок и Несвиж в целом, довольно небольшой город, ежегодно посещают на порядок больше людей, чем здесь проживают. И для этого есть условия.





Есть все — музеи, экскурсии, квесты, полная инфраструктура с местами для ночлега, кафе, ресторанами, сувенирными лавками, прокатом велосипедов и повсеместными информационными стендами на четырех языках. Если во многих малых городах туризм выходного дня похож на выживание, требует сил и мотивации, Несвиж приветлив и рад каждому и не скрывает свои лучшие стороны (а как бывает по-другому, увидим далее).

Спасибо Дожинкам, Дню письменности и другим регулярным поводам для «наведения порядка».













Особо любимая часть города — дворцовые парки с уютными тропинками, скульптурами и видами на пруды. На мой вкус, лучше виды здесь в осенью, когда уже пожелтели и почти готовы осыпаться листья, но и в весной прогулки радуют.

















От архитектуры и истории к активности на природе — экотропа «Волшебный мир завитанского леса», в пяти километрах от Несвижа.

Экотропа новая — открылась только в августе прошлого года. Вдоль тропы можно найти множество информационных стендов, рассказывающих о флоре и фауне лесов Беларуси, поразгадывать загадки, пройтись по «босоногой тропе» из различных натуральных материалов, пройти полосу препятствий или сфотографироваться со сказочными героями на «поляне сказок». Интереснее всего здесь будет с детьми.

















Длина маршрута около двух километров, есть несколько беседок для отдыха.





Много фото с описаниями разных участков и анонсы мероприятий можно найти в инстаграме @ecoway_nesvizh .





Чуть более «дикий» вариант — лесопарк Альба в одноименном поселке.

Множество тихих троп, старые деревья, каналы и пруды. Несколько запущен, но заметны восстановительные работы.





Если вы планируете неспешную двухдневную поездку, где-то здесь в окрестностях Несвижа стоит остановиться на ночлег. Вариантов и по ценам и по формату достаточно — агроусадьбы на умеренном удалении от города, гостевые дома, гостиница «Несвиж» в центре или отель «Палац» в самом замке.

Клецк и Слуцк — в тени знаменитого Несвижа

Впервые Клецк упоминается в Лаврентьевской летописи как центр своего удельного княжества в 1127 году, город одним из первых на белорусских землях получил Магдебургское право, во времена Великого княжества Литовского здесь была одна из резиденций Радзивиллов, а Сымон Будный написал свой знаменитый «Катехизис».

Увы, по Клецку прошлись несколько войн, что не могло способствовать сохранению исторической застройки. О княжеском замке напоминают только валы на городище, а от клецкого Троицкого Фарного костела остался только кусок стены где-то среди частной застройки.

При этом же, Клецк оставляет положительное общее впечатление.





Отметить хочется пару объектов.

На северо-восточной стороне центральной площади, за домом быта, находится редкий уцелевший памятник радзивилловского прошлого — построенный в 1683 году доминиканский костел Благовещения Девы Марии. С середины 19 века это православная Воскресенская церковь, о чем недвусмысленно намекают золотые купола-луковицы.







Не позднее 1939 г., globus.tut.by

Еще одна достопримечательность — образец польской межвоенной архитектуры 1920-х, «Корпуса Охраны Пограничья», типовые гарнизоны по проекту архитектора Тадеуша Новаковского.

В 1990-е деревянные корпуса обложили силикатным кирпичом, аутентичный вид сохранился только у массивных арок.







Фото: radzima.org

Местные эксперты рекомендуют вкуснейшие булочки в местном кафе «Ассорти», но оно оказалось временно закрытым. Закупаемся свежими глазированными сырками в фирменном магазине клецкого сыродельного завода и покидаем «Центр Земли».





Немного в стороне от дороги к Слуцку, в деревне Урведь, частично сохранился ветряк, построенный в 1920-е годы, когда деревня входила в состав межвоенной Польши.





Некоторые мельницы, сохранившиеся лучше всего, попали в музеи (Строчицы, Наносы, Дудутки). Этой повезло меньше, зато ее можно наблюдать в естественной среде.





Судьба Слуцка схожа с судьбой соседнего Клецка. Некогда столица собственного удельного княжества и одна из крупнейших крепостей ВКЛ, а сегодня — аккуратный и вылизанный, но скучный город, в котором почти нет мощных точек притяжения. Не сохранились: городская ратуша, кальвинский сбор, три замка и дворец Радзивиллов.

Из историко-культурного наследия порекомендую только деревянную церковь Михаила Архангела 18 века, возвышающуюся над частным сектором далеко на окраине.





В центре только ухоженный скверик вдоль ручья, несколько памятников и Музей истории слуцких поясов.

















На выезде из города. заправляемся топливом и кофе.

С сетью АЗС несколько лет активно сотрудничает скульптор Скульптор Владимир Каноник, который создает арт-объекты из металла. Автор предлагает взаимодействовать с ними, создавать фотоистории на дорогах. Слуцкий Пегас как отсылка к современному гербу города.

История отправляется в ленту, а мы — на юг, к следующему городу.









Солигорск (молодой, зеленый и небедный) и главное в программе — марсианские пейзажи

Солигорск, который стоит посетить и отдельно, — беспроигрышный вариант для поездки выходного дня. Населенный и небедный, один из самых молодых в стране, довольно зеленый город недалеко от Минска.

В Солигорске есть несколько скверов и парков, самый крупный из которых — Парк четырех стихий. Стихии и очарование природы в любом состоянии символизируются несколькими инсталляциями, различными архитектурными деталями и комплексом фонтанов.









Высотка «Беларуськалия» и стилизованный кристалл сильвинита, как яркая доминанта и точка притяжения взглядов.





Возле нее и в окрестностях главной площади города можно найти и места для обеда, и массу точек для фото.





Отдельное, немного специфическое удовольствие — оценить масштабный план застройки «новых» микрорайонов и общественного центра, осмотреть необычный тупиковый вокзал или попробовать найти что-то из множества монументально-декоративных деталей в архитектуре по всему городу.

К примеру, мое любимое — панно «Древо жизни» на жилом доме по улице Заслонова.





Но если девятиэтажные спальники кажутся скучными — переходите сразу к главному в программе — рукотворным горам, что зацепят взгляд и любого жителя относительно равнинной Беларуси.





Марсианские пейзажи, стометровые терриконы, огромные озера-шламохранилища с разноцветной водой, растрескавшаяся земля под ногами — такие виды захватывают дух и дают тысячи ракурсов для отличных кадров в ваш инстаграм или даже музыкальный клип. Макс Корж и Кипелов не дадут соврать.





Один минус. Пытаться покорять эти вершины из поваренной соли и глины да и просто приближаться к склонам нельзя. На любых подъездных дорогах вы встретите запрещающие знаки, а если они не остановят — то и охрану.

Да, технологический объект, да, опасность обвалов, но хочется помечтать об организованном законном посещении, смотровых площадках и развлечениях вроде поездок и спуска в шахту. В Микашевичах, например, уже можно прокатиться на БЕЛАЗе по самому дну карьера.

Но пока без официального доступа и одновременно с полным интернетом запретных кадров. Несколько легальных точек отмечены на нашей карте.













Еще один природно-антропогенный объект неподалеку — бывшие карьеры под Любанью (ближайшая деревня — Хотиново).

Классическая история — старая выработка мела или известняка заполнилась грунтовыми водами, а за характерный цвет в народе прозвали то ли очередными местными Мальдивами, то ли Голубыми озерами.

Если до волковысских «Мальдив» из Минска ехать далеко, можно заглянуть и сюда. Пусть общие масштабы скромнее, но рельеф в наличии, а еще нет официального запрета на прогулки вокруг.





Только помните, что вечером или в пасмурный день цвет воды тяготеет скорее к зеленому, для эффектных снимков нужно много света.





Прошлое лето для сравнения. Никаких фильтров.





Кто-нибудь из бывалых отдыхающих наверняка расскажет про огромную глубину, вечно холодную воду и обязательный затопленный экскаватор, который внезапно не успели эвакуировать.

При этом купающихся и прыгунов с обрыва в жару предостаточно.





Так или иначе, это снова искусственный, промышленный объект, МЧС плавать не рекомендует. Я тоже.

О более подходящем для этого месте чуть позже.





Старые Дороги и озеро Скачальское (вместо Вячи и Минского моря)

Каким бы милым, удобным и дорогим сердцу местного жителя ни был родной город, рядовому туристу бывает нелегко найти веский повод для обязательного приезда в Старые Дороги.

Деревянная церквушка из перестроенного жилого дома, пристанционная водонапорная башня 19 века, аккуратный сквер в центре, танк и другие военные памятники, скульптура, именуемая в народе «баба с хлебом»… В стране и даже за ее пределами город знаменит не этим.

Но главный напиток, бренд и символ в магазине не встретишь.

А люди увлеченные могут оценить красоту окружающих лесов, поискать вековые деревья, валуны и камни-следовики .





Пожалуй, единственная обязательная точка — частный дом-музей Анатолия Белого, белорусского ученого и коллекционера, посвятившего свою жизнь сохранению белорусского национального наследия.

Экспозиции посвящены белорусским историческим деятелям, деятелям национального возрождения, классикам белорусской литературы и многим другим. Правда, об экскурсии нужно договариваться заранее.





Последняя точка путешествия — озеро Скачальское, в двадцати километрах от райцентра.

Озеро находится на торфяном болоте. Неглубокое, подпитывается подземными ключами, благодаря чему даже в жаркую погоду нижние слои воды остаются прохладными.

По одной из версий, много лет назад, во время сильной засухи, на болоте случился пожар и сгоревшее место заполнилось водой. Говорят, торфяная вода помогает лечить кожные заболевания.





Вокруг лес, есть один, но большой и хорошо оборудованный пляж, парковка и несколько скамеек и беседок. Любимое не только местными место отдыха.

Тут свободнее, чем на Вяче и пятом пляже Минского моря, но субботним летним вечером тоже будет многолюдно.



