Лукашенко о заявлении на него в прокуратуру Германии: Не наследникам фашизма меня судить

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко прокомментировал подачу заявления на него в прокуратуру Германии от имени десяти белорусов, сообщает его пресс-служба.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Он считает глупым шагом и сиюминутной политикой обращение в прокуратуру Германии в отношении него, в котором говорится о совершенных преступлениях против человечности.

— Пусть бы Великобритания уже там выступила, Америка, Франция, в коалиции же были. Но не наследники фашизма. Они меня будут судить… Кто вы такие, чтобы меня судить? За то, что я защищаю вас и свою страну?! — заявил Лукашенко.

Он отметил, что речь не идет о том, что кто-то сейчас придерживается идеологии нацизма: «Я их не упрекаю. Но они наследники поколений, которые развязали ту войну».

— У нас каждый третий погиб. А сколько еще умерло в первые годы от последствий этой войны… Это нацизм, который развернул здесь геноцид белорусского, советского народа.

Александр Лукашенко отметил, что сейчас ведется работа, чтобы поднять этот пласт о военных преступлениях тех лет на территории Беларуси.

— Как только наш Генеральный прокурор занялся этим — лавина писем, свидетельств, просьб: помогите, защитите правду о той войне, о дедушке, бабушке. И мы покажем это всему миру.

Лукашенко напомнил: порой за то, что где-то в деревнях прятали от фашистов евреев, включая детей, уничтожали целые населенные пункты.

— Не сдавали наши люди их. Нашли — всю деревню, живьем — траншею вырыли, закопали. Как один из писателей писал, что наутро еще приходили и земля дышала. Живьем людей закапывали. Это они. И они меня хотят судить там в этом суде…

Заявление в прокуратуру Германии

Напомним, в прокуратуру Германии на днях подали заявление о совершении Александром Лукашенко «преступлений против человечности». Это сделали четыре немецких адвоката от имени десяти белорусов.

Заявление подано в рамках универсальной юрисдикции. Она предусматривает возможность возбуждать уголовные дела в других государствах, вне зависимости от территории преступления и того, кем они совершены: гражданами этой страны или иностранцами. Иными словами, путем универсальной юрисдикции возможно привлечение к уголовной ответственности за преступления, запрещенные международным правом, в том числе совершенные в других государствах.

Это не первый случай отсылки к универсальной юрисдикции после прошлогодних выборов президента. В конце 2020 года литовская Генпрокуратура сообщала о начале досудебного расследования случая насилия в отношении гражданина Беларуси со стороны силовиков на основании универсальной юрисдикции. Генпрокуратура Беларуси назвала это досудебное расследование вмешательством во внутренние дела страны.

В феврале этого года в Главное управление по борьбе с организованной преступностью Чехии поступило заявление о насильственных действиях белорусских силовиков. В Польше прокуратура проводит расследование по фактам задержания и избиения задержанных в Минске 10 августа трех граждан Польши.